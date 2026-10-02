Dvejn Vašington, bivši igrač Partizana, izazvao je burne reakcije navijača tokom meča protiv Bajerna u Minhenu.
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VAŠINGTON NA UDARU GROBARA! Poneo se bahato prema Partizanu u Minhenu!
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Košarkaši Bajern Minhena dočekali su u trećem kolu Evrolige ekipu Partizana.
Bivši as crno-belih, a od ove sezone bek šuter Bajerna, Dvejn Vašington, nastupio je protiv svog nekadašnjeg kluba.
Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
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Naime, sredinom prve deonice Vašington je postigao koš, a zatim to burno proslavio tj. provocirao, na šta su navijači Partizana u Minhenu žestoko reagovali i zasuli zvižducima svog nekadašnjeg miljenika.
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