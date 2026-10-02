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Košarkaši Bajern Minhena dočekali su u trećem kolu Evrolige ekipu Partizana.

Bivši as crno-belih, a od ove sezone bek šuter Bajerna, Dvejn Vašington, nastupio je protiv svog nekadašnjeg kluba.

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Naime, sredinom prve deonice Vašington je postigao koš, a zatim to burno proslavio tj. provocirao, na šta su navijači Partizana u Minhenu žestoko reagovali i zasuli zvižducima svog nekadašnjeg miljenika.

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03:08
Vašington i Lakić dali zajedničpke izjave posle pobede u derbiju Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić