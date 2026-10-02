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Novi incident u grčkoj košarci dobio je i zvaničan epilog. Panatinaikos je podneo prijavu Evroligi protiv trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa zbog njegovog ponašanja nakon utakmice sa Virtusom u Bolonji.

Olimpijakos je u četvrtak doživeo dramatičan poraz od Virtusa, koji je do pobede stigao košem Markusa Kara sa zvukom sirene. Međutim, dešavanja nakon utakmice privukla su dodatnu pažnju, pošto Panatinaikos tvrdi da je Barcokas u besu gurao protivničke igrače.

Atinski klub je zbog toga odlučio da reaguje i slučaj prijavi Evroligi, uz zahtev da iskusni grčki stručnjak bude oštro kažnjen.

- Panatinaikos je podneo prijavu Evroligi protiv Jorgosa Barcokasa zbog neprihvatljivog ponašanja koje je ponovio u četvrtak, 1. oktobra, po završetku utakmice i poraza njegove ekipe od Virtusa iz Bolonje, kada je, između ostalog, u besu gurao protivničke igrače - navodi se u saopštenju Panatinaikosa.

Zeleni su u prijavi podsetili i na ranije situacije u kojima je Barcokas bio u centru pažnje. Kao primere su naveli događaje nakon prošlosezonskog gostovanja Olimpijakosa Dubaiju, kao i njegovo ponašanje tokom Fajnal fora u Abu Dabiju.

Panatinaikos smatra da se ne radi o izolovanom incidentu i da se zbog toga mora reagovati strožom kaznom.

- Tražimo oštru kaznu za trenera Olimpijakosa, koji godinama ponavlja neprimerene postupke i time narušava ugled sporta i Evrolige. Između ostalog, ukazali smo na postupke posle prošlosezonskog gostovanja Dubaiju, kada je, prema našim navodima, napao navijače na tribinama i vređao jednu navijačicu, na slično ponašanje tokom Fajnal fora u Abu Dabiju i na brojne druge incidente - poručili su iz Panatinaikosa.

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