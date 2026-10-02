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Košarkaši Barselone slavili su na gostovanju Bešiktašu rezultatom 95:82 u trećem kolu Evrolige i tako upisali novu pobedu u elitnom takmičenju.

Katalonski tim je od početka meča nametnuo svoj ritam i uspeo da kontroliše rezultat, dok je Bešiktaš pokušavao da ostane u priključku. Ipak, Barselona je u završnici bila sigurnija i zasluženo stigla do trijumfa u Istanbulu.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Kevin Panter, koji je za 16 poena dodao četiri asistencije, dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Odličnu podršku imao je u Umodži Gibsonu, koji je utakmicu završio sa 15 poena i tri asistencije. Balcerovski i Nkamua dodali su po 11 poena, čime su dodatno doprineli pobedi Barselone.

Na drugoj strani, najviše se istakao Skoti Vilbekin. Iskusni bek je bio najbolji strelac Bešiktaša sa 17 poena, ali njegov učinak nije bio dovoljan da domaćin ozbiljnije ugrozi Barselonu.

Ekipa Dušana Alimpijevića tako je pretrpela poraz pred svojim navijačima, dok Barselona nastavlja sezonu u Evroligi u dobrom ritmu.

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00:14
Uvrede za Kevina Pantera u Areni Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić