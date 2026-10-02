"BANDITEN, AUFIDERZEN"! Sudije pokrale Partizan u Minhenu, ali uzalud! Karlik je bio glavna meta - a razlika u bacanjima? Sramota!
Partizan je ostvario veliku pobedu u Minhenu, pošto je savladao Bajern u trećem kolu Evrolige sa 86:84 ali je do trijumfa morao da dođe i uprkos velikom sudijskom disbalansu koji je obeležio utakmicu.
Posebno je u centru pažnje bio Karlik Džons, koji je tokom većeg dela utakmice imao izuzetno težak tretman prilikom prodora. Bek crno-belih konstantno je napadao obruč, ali su kontakti sa odbranom Bajerna uglavnom ostajali bez reakcije sudija.
Na prvi faul dosuđen Džonsu prilikom prodora čekalo se sve do 38. minuta utakmice, što je dodatno izazvalo nezadovoljstvo na klupi i među navijačima Partizana.
Dodatnu težinu celoj priči daje podatak o slobodnim bacanjima. Bajern je tokom utakmice izveo čak 28 slobodnih bacanja, dok je Partizan imao svega 14, odnosno duplo manje.
Uprkos takvom odnosu, crno-beli su uspeli da ostanu fokusirani i da u dramatičnoj završnici sačuvaju prednost i upišu veoma važan trijumf na gostovanju u Minhenu.
Posebno je impresivno što je Partizan uspeo da pronađe način da pobedi i kada mu gotovo ništa nije išlo naruku, od tretmana prodora do ogromne razlike u broju slobodnih bacanja.
Pobeda u Minhenu zato ima dodatnu težinu - crno-beli su pokazali karakter i kada su se našli u situaciji u kojoj su morali da se bore i protiv protivnika i protiv izuzetno nepovoljnog odnosa slobodnih bacanja.
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