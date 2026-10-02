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Partizan je ostvario veliku pobedu u Minhenu, pošto je savladao Bajern u trećem kolu Evrolige sa 86:84 ali je do trijumfa morao da dođe i uprkos velikom sudijskom disbalansu koji je obeležio utakmicu.

Posebno je u centru pažnje bio Karlik Džons, koji je tokom većeg dela utakmice imao izuzetno težak tretman prilikom prodora. Bek crno-belih konstantno je napadao obruč, ali su kontakti sa odbranom Bajerna uglavnom ostajali bez reakcije sudija.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Na prvi faul dosuđen Džonsu prilikom prodora čekalo se sve do 38. minuta utakmice, što je dodatno izazvalo nezadovoljstvo na klupi i među navijačima Partizana.

Dodatnu težinu celoj priči daje podatak o slobodnim bacanjima. Bajern je tokom utakmice izveo čak 28 slobodnih bacanja, dok je Partizan imao svega 14, odnosno duplo manje.

Uprkos takvom odnosu, crno-beli su uspeli da ostanu fokusirani i da u dramatičnoj završnici sačuvaju prednost i upišu veoma važan trijumf na gostovanju u Minhenu.

Posebno je impresivno što je Partizan uspeo da pronađe način da pobedi i kada mu gotovo ništa nije išlo naruku, od tretmana prodora do ogromne razlike u broju slobodnih bacanja.

Pobeda u Minhenu zato ima dodatnu težinu - crno-beli su pokazali karakter i kada su se našli u situaciji u kojoj su morali da se bore i protiv protivnika i protiv izuzetno nepovoljnog odnosa slobodnih bacanja.

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