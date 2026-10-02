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Košarkaši Partizana pobedili su gostovanju Bajern u Minhenu u utakmici trećeg kola Evrolige sa 86:84.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja bio je pun utisaka posle meča:

"Srećni smo. Utakmica je bila 50/50. Naši navijači su neverovatni. Malo smo promenili situaciju u poslednjoj četvrtini, imali smo bolju efikasnost u ofanzivnim situacijama. Tim je verovao, nastavio je da igra sa trudom, zajedno. Važna pobeda za nas", rekao je Penjaroja, pa pričao i o preokretu:

"Imamo samopouzdanje, borimo se, moramo da budemo zajedno svih 40 minuta. Neke sitne promene u odbrani i na kraju talenat mojih igrača su donele prevagu i preokret, a samim tim i pobedu Partizana", zaključio je trener Partizana.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Partizan je četvrti na tabeli sa sve tri pobede, dok Bajern zauzima 15. mesto sa skorom 1/2.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Real Madrida, dok će Bajern u Minhenu dočekati Virtus.