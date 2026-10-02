Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su gostovanju Bajern u Minhenu u utakmici trećeg kola Evrolige sa 86:84.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja bio je pun utisaka posle meča:

"Srećni smo. Utakmica je bila 50/50. Naši navijači su neverovatni. Malo smo promenili situaciju u poslednjoj četvrtini, imali smo bolju efikasnost u ofanzivnim situacijama. Tim je verovao, nastavio je da igra sa trudom, zajedno. Važna pobeda za nas", rekao je Penjaroja, pa pričao i o preokretu:

"Imamo samopouzdanje, borimo se, moramo da budemo zajedno svih 40 minuta. Neke sitne promene u odbrani i na kraju talenat mojih igrača su donele prevagu i preokret, a samim tim i pobedu Partizana", zaključio je trener Partizana.

Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Partizan je četvrti na tabeli sa sve tri pobede, dok Bajern zauzima 15. mesto sa skorom 1/2.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Real Madrida, dok će Bajern u Minhenu dočekati Virtus.

Ne propustiteEvroliga"BANDITEN, AUFIDERZEN"! Sudije pokrale Partizan u Minhenu, ali uzalud! Karlik je bio glavna meta - a razlika u bacanjima? Sramota!
Karlik Džons
EvroligaPANTER RAZNEO BEŠIKTAŠ! Poraz ekipe Dušana Alimpijevića!
Kevin Panter
EvroligaBARCOKAS PREŠAO GRANICU? Panatinaikos podneo prijavu Evroligi, traže OŠTRU KAZNU!
Jorgos Barcokas
EvroligaVAŠINGTON NA UDARU GROBARA! Poneo se bahato prema Partizanu u Minhenu!
Dvejn Vašington KK Partizan

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir