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Partizan je pobedom nad Bajernom u Minhenu napravio nešto što navijači crno-belih čekaju više od tri decenije.

Ekipa je nakon prva tri kola Evrolige na učinku 3-0, što se dogodilo prvi put još od sezone 1991/92, kada je Partizan na kraju postao šampion Evrope.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Crno-beli su savladali Bajern u Minhenu (86:84) i zadržali maksimalan učinak na početku nove sezone Evrolige. Pre toga su upisali pobede u prva dva kola, a trijumf u Nemačkoj doneo im je savršen start od tri pobede.

Podatak posebno dobija na težini kada se pogleda istorija kluba. Poslednji put Partizan je otvorio sezonu Evrolige, odnosno tadašnjeg Kupa evropskih šampiona, sa tri pobede iz prva tri meča u sezoni 1991/92.

Više od tri decenije kasnije, nova generacija crno-belih ponovo je napravila uvod koji neodoljivo podseća na slavnu 1992. godinu.

Naravno, put do završnice je tek počeo i poređenja sa istorijskom generacijom još su samo zanimljiva statistička paralela. Ipak, činjenica ostaje - Partizan je ponovo na 3:0, prvi put od sezone u kojoj je osvojio Evropu.

Crno-beli sada sa maksimalnim učinkom čekaju nastavak evroligaške sezone i priliku da nastave niz koji je poslednji put viđen u jednoj od najuspešnijih sezona u istoriji kluba.

Naredni meč u Evroligi, Partizan igra u Madridu, a između te utakmice ima i okršaj sa Megom na startu ABA lige.

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