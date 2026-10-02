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Dvejn Vašington bio je tragičar Bajerna u porazu od Partizana rezultatom 86:84 u trećem kolu Evrolige. Amerikanac je imao priliku da svom timu donese pobedu protiv bivšeg kluba, ali je u poslednjem napadu doneo pogrešnu odluku.

Partizan je u dramatičnoj završnici uspeo da stigne do dva poena prednosti, nakon što je Karlik Džons pogodio slobodna bacanja, a na semaforu je ostalo manje od sedam sekundi.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Bajern je odmah zatražio tajm-aut, a lopta je po povratku na parket završila upravo u rukama Vašingtona.

Amerikanac je imao priliku da postane junak Minhena protiv svog bivšeg kluba. Međutim, umesto da napadne koš ili pronađe saigrača, Vašington je dugo nameštao šut, oklevao, a zatim se odlučio za veoma težak pokušaj za tri poena.

Usledio je šut preko ruke koji nije imao dovoljno snage. Lopta je pogodila prvi obruč i odbila se van koša, čime je propala poslednja šansa Bajerna da preokrene rezultat.

Tako je Vašington od potencijalnog junaka postao tragičar, dok je Partizan sačuvao prednost i iz Minhena odneo veliku pobedu rezultatom 86:84.

Posebnu težinu celoj situaciji daje činjenica da je Vašington šutirao protiv kluba za koji je ranije nastupao, ali će umesto herojske priče njegov poslednji napad ostati upamćen kao trenutak koji je odlučio meč u korist crno-belih.

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