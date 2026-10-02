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Odigrano je još nekoliko utakmica trećeg kola Evrolige, a u centru pažnje bio je ubedljiv trijumf Panatinaikosa nad Makabijem. Atinski tim je pred svojim navijačima slavio rezultatom 90:67 i bez većih problema upisao novu pobedu.

Panatinaikos je od početka meča kontrolisao rezultat i nije dozvolio Makabiju da ozbiljnije ugrozi njegovu prednost. Gosti nisu uspeli da pronađu odgovor na igru grčkog predstavnika, pa je domaćin rutinski priveo utakmicu kraju.

U ostalim mečevima trećeg kola takođe nije nedostajalo zanimljivih rezultata.

Valensija je slavila na gostovanju Asvelu rezultatom 105:92, u utakmici u kojoj su gosti uspeli da nametnu svoj ritam i stignu do veoma efikasnog trijumfa.

Fenerbahče je na svom terenu savladao Dubai rezultatom 76:66, čime je turski tim zabeležio važnu pobedu u trećem kolu.

Najzad, Baskonija je bila bolja od Olimpije Milano sa 87:76. Španski tim je odigrao veoma dobar meč i uspeo da slomi otpor italijanskog predstavnika.

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