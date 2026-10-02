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1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Crno-beli tako posle tri kola imaju perfektan učinak od 3-0, dok je Bajern upisao i drugi poraz.

Partizan je na ovom meču imao veliku podršku svojih navijača kojih je bilo negde oko dve hiljade u dvorani u Minhenu.

U narednom kolu Partizan idućeg četvrtka gostuje Realu u Madridu.

Najzaslužniji za veliki preokret i pobedu Partizana bili su Karlik Džons i Tonje Džekiri.

"Naši navijači su najbolji na svetu. Kad imate njih, neverovatno je. Dali su nam energiju, verovali smo u sebe. Cenimo njihovu podršku, posebno na ovim gostovanjima. Bili smo u zaostatku, ali smo se vratili i uradili sjajan posao", rekao je Džekiri i dodao:

"Moramo da verujemo u sebe. Karlik je vođa, lider je, gde ide, idemo i mi. Trener nam je rekao da ostanemo smireni, iz toga smo trčali i imali lake poene. Karlik je preuzeo stvari u svoje ruke i čudo se desilo".

Karlik Džons je naglasio.

"Ovo je bio test za nas. Dosta nekih stvari nije išlo na našu stranu, ali smo pregurali. Nisam samo ja, Kevarijus je imao sjajne odbrane, Tonje je odigrao sjajno u poslednje dve utakmice. Moramo da nastavimo da komuniciramo, da budemo svoji, da pratimo pravi ritam. Verujem saigračima, imam veliku pomoć od njih", rekao je Karlik i zaključio:

"Nismo dozvolili da padnemo i na kraju smo došli do pobede".