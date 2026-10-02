- Trudio sam se da ostanem miran! Nije do mene, ovo je do mojih saigrača - verovali su me kada sam bio dole, na zemlji! Dvejn je moj brat! Rekao sam mu da gleda sebe i dokaže svima da su pogrešili, košarka je igra. Uvek ću navijati za njega, uvek će mi biti brat i drago mo je što nije pogodio šut na kraju - rekao je Džons za "TV Arena sport".