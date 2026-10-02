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Košarkaši Partizana pobedili su Bajern u Minhenu sa 86:84 u trećem kolu Evrolige.

Posle meča oglasio se i heroj pobede crno-belih Karlik Džons, koji je tom prilikom govorio i o doskorašnjem saigraču Dvejnu Vašingtonu - tragičaru poraza Bajerna ove večeri:

Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

- Trudio sam se da ostanem miran! Nije do mene, ovo je do mojih saigrača - verovali su me kada sam bio dole, na zemlji! Dvejn je moj brat! Rekao sam mu da gleda sebe i dokaže svima da su pogrešili, košarka je igra. Uvek ću navijati za njega, uvek će mi biti brat i drago mo je što nije pogodio šut na kraju - rekao je Džons za "TV Arena sport".

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