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Partizan je napravio veliki preokret protiv Bajerna u Minhenu (86:84) i stigao do treće pobede u isto toliko kola Evrolige, a jedan od igrača koji je ponovo dao veliki doprinos bio je Arijan Lakić.

Krilni košarkaš crno-belih poznat je po ogromnoj borbenosti, a nakon utakmice posebno je istakao atmosferu koju su napravili navijači Partizana. Iako je ekipa tokom meča bila u rezultatskom zaostatku, podrška sa tribina nije prestajala.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Lakić je imao samo reči hvale za Grobare, uz poruku da će podrška biti potrebna i u narednom kolu, kada Partizan gostuje u Madridu.

- Ma strašno, ovo je jedinstveno. I kad smo gubili, nemam utisak ni da smo gubili. Hvala im, nemam šta da kažem, ovo je tako jedinstveno. U Madridu ako bude što više, to bolje - rekao je Lakić za "Telegraf".

Krilni igrač Partizana osvrnuo se i na ponašanje Dvejna Vašingtona, koji je nakon pojedinih pogodaka gestikulacijama proslavljao svoje poene. Lakić nije želeo da pridaje značaj takvim situacijama.

* Nisam video to, on igra košarku na taj način. Nisam to gledao kao provokaciju. Ako on tako hoće to da proslavi, niko ne može da mu brani. Ako je dao koš, ja bih radije gledao kako mi da odbranimo. Nisam se obazirao na to, zato smo i preokrenuli, jer se nismo obazirali na to - poručio je Lakić.

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