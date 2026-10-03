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Partizan je u Minhenu napravio veliki preokret i savladao Bajern, a jedan od igrača koji je bio u centru pažnje bio je Dvejn Vašington.

Amerikanac rođen u Nemačkoj imao je solidno veče na parketu, ali je način na koji je proslavljao svoje poene posebno zasmetao Nikoli Lončaru.

1/5 Vidi galeriju Dvejn Vašington u dresu Bajern Minhena Foto: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši košarkaš crno-belih, koji je meč analizirao u studiju "Arene Sport", nije imao mnogo reči hvale za Vašingtona. Naprotiv, posebno se osvrnuo na njegov ples tokom utakmice, ali i na način na koji je Amerikanac pokušavao da rešava napade u završnici.

"Ples mu je bio dosta glup"

Vašington je protiv bivšeg kluba ubacio 20 poena, uz dva skoka i četiri asistencije, a meč je završio sa indeksom korisnosti 20. Ipak, njegova predstava ostala je u senci poraza Bajerna, posebno zbog završnice u kojoj je Partizan uspeo da preokrene dvocifren minus.

Lončar se posebno osvrnuo na trenutak kada je Vašington slavio jedan od svojih poena.

"On je imao ples, koji je bio dosta glup, znajući da utakmica još nije završena, što mu se olupalo o glavu, znamo i u Partizanu kakve je greške pravio", rekao je Lončar.

Prema njegovom mišljenju, Vašington je u završnici ponovo pokazao ono što ga je pratilo i tokom perioda u Partizanu - sklonost ka teškim i rizičnim šutevima.

"Druga opcija je bio Vašington, previše je pretio tim šutem za dva poena, na kraju je to bio 'air ball'. Znamo ga iz Partizana, znamo da voli da dominira, to su rizični šutevi. Teški šutevi, nekad je bio uspešan, više puta nije", rekao je Lončar.

"Po meni je gubitnik"

A onda je usledila i najžešća Lončareva ocena. Bivši igrač Partizana smatra da Vašington nije uspevao da pruži najbolje partije kada je pritisak bio najveći.

„U važnim utakmicama nije igrao kako treba, znamo da je personaliti napadački, ali po meni je gubitnik, što smo videli po nekim utakmicama u Partizanu prošle godine. To je način na koji on igra, to je način na koji on razume košarku, ne možemo da mu zamerimo, to je sad problem Bajerna", poručio je Lončar.

Vašington je, uprkos kritikama, statistički imao sasvim pristojno veče. Ubacio je 20 poena, dodao dva skoka i četiri asistencije, ali je u završnici ostao bez rešenja koje bi Bajernu donelo pobedu.

Partizan je to iskoristio na najbolji mogući način. Crno-beli su u jednom trenutku imali zaostatak od 13 poena, ali su uspeli da se vrate u meč i na kraju naprave veliki preokret u Minhenu.

Zbog toga je Vašingtonu, uz solidnu statistiku, ostao i detalj koji će se verovatno najviše pamtiti - ples posle jednog od njegovih pogodaka.

Lončar mu ga, sudeći po komentarima iz studija Arene Sport, definitivno nije oprostio.