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Dvejn Vašington našao se u centru pažnje posle duela Bajerna i Partizana u Minhenu. Amerikanac, koji je prošle sezone nosio crno-beli dres, burno je proslavio jedan od svojih pogodaka, a njegov ples mnogi su protumačili kao provokaciju upućenu bivšem klubu i navijačima.

Posle utakmice oglasio se i sam Vašington i jasno poručio da iza njegovog slavlja nije bilo nikakve namere da uvredi Partizan ili Grobare.

Bivši igrač crno-belih posebno je istakao da je takav način proslave deo njegovog karaktera i načina na koji igra košarku.

"Nije bilo nikakvog nepoštovanja"

"Ne, naravno. Ako ste mislili da neću slaviti, onda mora da me niste gledali kako igram. Ovako igram otkad sam došao u Evroligu, čak i pre u NBA ligi. Igram srcem, sa mnogo ljubavi. Ništa nije bilo protiv Grobara, znam da me vole i podržavaju. Definitivno nije bilo nikakvog nepoštovanja."

Podsetimo brojni navijači osuli su paljbu po Vašingtonu na mrežama, a bivši as crno-belih Nikola Lončar u studiju Arene Sport oštro komentarisao njegovo ponašanje tokom utakmice. Lončar je posebno je kritikovao ples, uz ocenu da je bio neprimeren u trenutku kada utakmica još nije bila završena.

Vašington, međutim, tvrdi da je jednostavno bio ono što jeste - takmičar koji emotivno proslavlja pogotke.

"Lepo se osećam u Nemačkoj. Drugačije je definitivno igrati u crvenom dresu. Nosio sam u koledžu tu boju tako da je i lepo. Ali, uvek ću biti deo Grobara. Žao mi je što su navijači osetili da ih ne poštujem. Nije tako, rekao sam. Znam da Grobari vole svoj tim, a ja sam samo bio ja, takmičio sam se."

1/5 Vidi galeriju Dvejn Vašington u dresu Bajern Minhena Foto: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Objasnio i poslednji napad Bajerna

Vašington je posle meča govorio i o poslednjem napadu Bajerna, koji nije završen na način na koji su domaći želeli.

Lopta je u završnici stigla do njega, ali njegov pokušaj nije pronašao cilj. Prethodno je plan bio da se akcija završi šutem Andreasa Obsta.

"To smo nacrtali. Želeli smo da dođemo do dobre pozicije i donesemo pravu odluku. Obst je izašao iz bloka, ideja je bila da ako je otvoren njemu ide lopta za šut, ali lopta je došla do mene. Hejs je zakačio loptu malo, zaslužuje pohvale za neverovatnu odbranu i generalno celu utakmicu."

Partizan je na kraju slavio u Minhenu i tako nastavio savršen početak sezone sa tri pobede. Crno-beli su uspeli da se vrate iz velikog zaostatka i naprave preokret, dok je Bajern ostao bez pobede u duelu koji je doneo mnogo emocija.

Vašington je, uprkos porazu, imao zapaženu statistiku, ali je njegov ples posle jednog pogotka postao jedna od glavnih tema nakon utakmice.

Amerikanac je sada pokušao da stavi tačku na priču o navodnoj provokaciji.

Poruka je jasna – nije želeo da uvredi Grobare, već je, kako kaže, samo igrao i slavio na način na koji to radi od početka karijere.

"Čestitam Partizanu"

Vašington je na kraju prokomentarisao i sjajan start svog bivšeg kluba.

"Čestitam Partizanu. Niko nije mislio da će biti 3-0. Nažalost nismo uspeli da pobedimo crno-bele, ali svaka im čast. Želim svima zdravlje pre svega i nadam se da je Džekiri dobro."

Tako je Vašington posle svega poslao i poruku bivšem klubu, dok će se rasprava o njegovom slavlju očigledno još neko vreme pričati.