PARTIZAN POKAZAO ŠTA ZNAČI KARAKTER! Crno-beli napravili ČUDO u Minhenu, brojke otkrivaju kako je SLOMLJEN BAJERN!
- Partizan je u Minhenu savladao Bajern 86:84 posle velikog preokreta, iako je u poslednju četvrtinu ušao sa osam poena minusa. Crno-beli su treću pobedu u Evroligi upisali u isto toliko kola.
- Presudila je završnica: Partizan je u poslednjoj deonici ubacio 29 poena, uz 25 asistencija, 13 ukradenih i samo osam izgubljenih lopti.
Partizan je u Minhenu napravio veliki preokret i savladao Bajern sa 86:84, iako je uoči poslednje četvrtine bio u minusu od osam poena. Crno-beli su tada ubacili čak 29 poena, potpuno promenili ritam utakmice i stigli do treće pobede u isto toliko kola Evrolige.
Ako se pogleda statistika, jasno je da ova pobeda nije došla slučajno. Partizan je pogodio 33 od 69 šuteva iz igre, imao 25 asistencija, čak 13 ukradenih lopti i samo osam izgubljenih lopti. Upravo odnos asistencija i izgubljenih lopti najbolje pokazuje koliko je ekipa Žoana Penjaroje bila organizovana kada je bilo najvažnije.
Fantastični Džekiri i lider Karlik
Tonje Džekiri bio je najefikasniji igrač Partizana sa 17 poena, uz pet skokova i jednu asistenciju. Imao je odličan šut iz igre – pogodio je sedam od 10 pokušaja i bio jedan od najvažnijih igrača crno-belih u velikoj pobedi.
Ipak, kada je trebalo povući ekipu, tu je bio Karlik Džons.
Amerikanac je završio utakmicu sa 16 poena, pet asistencija i dva skoka. Pogodio je sedam od 12 šuteva za dva poena, a posebno je značajno što je imao samo jednu izgubljenu loptu.
Luka Vildoza dodao je osam poena, četiri asistencije i tri ukradene lopte, dok je upravo njegov doprinos u organizaciji igre bio važan u periodima kada je Partizan tražio način da se vrati u meč.
Pajola krao lopte kao lud, a Partizan imao čak 13 ukradenih
Jedan od detalja koji posebno upada u oči jeste broj ukradenih lopti.
Partizan ih je imao čak 13, a Bajern samo šest. Posebno se istakao Alesandro Pajola sa četiri ukradene lopte, uz sedam asistencija. Njegov indeks korisnosti bio je 13, iako je postigao samo četiri poena.
To je možda i najbolji primer da statistika ne govori samo kroz poene.
Pajola je pogodio jednu trojku iz četiri pokušaja, ali je razigravao saigrače, krao lopte i pomagao Partizanu da kontroliše utakmicu. Vildoza je dodao još tri ukradene, a Mario Nakić i Kevarius Hejs po dve.
Partizan prelomio kada je bilo najvažnije
Crno-beli su posle tri četvrtine bili u problemu. Bajern je treću deonicu dobio sa 18:11 i u poslednjih deset minuta ušao sa osam poena prednosti.
A onda - potpuni preokret.
Partizan je u četvrtoj četvrtini ubacio 29 poena, dok je Bajern ostao na 19. Upravo je ta deonica odlučila utakmicu.
Još jedna stvar posebno bode oči: Partizan je imao 25 asistencija na 33 pogođena šuta iz igre. To je ogroman pokazatelj timske igre, posebno u utakmici u kojoj je ekipa bila pod velikim pritiskom i jurila dvocifren zaostatak.
Sa druge strane, Bajern je imao čak 17 izgubljenih lopti, što je crno-belima otvorilo dodatne prilike u tranziciji. Partizan ih je imao samo osam.
Nije bilo savršeno, ali je bilo dovoljno
Partizan nije briljirao u šutu za tri poena. Pogodio je devet od 27 pokušaja, odnosno 33,3 odsto. Sa linije za slobodna bacanja bio je na 11/14, odnosno 78,6 odsto.
Ali je zato unutrašnja igra bila veoma dobra - 24 pogođena šuta za dva poena iz 42 pokušaja, odnosno 57,1 odsto.
Kada se sve sabere, slika je jasna: Partizan je do pobede stigao kroz odličnu organizaciju napada, agresivnu odbranu, kontrolu izgubljenih lopti i fantastičnu završnicu.
Bajern je imao prednost, imao je i 13 poena viška tokom meča, ali je Partizan u odlučujućoj četvrtini pokazao ono što je potrebno za pobedu u ovakvoj utakmici.
29 poena u poslednjoj četvrtini, 25 asistencija, 13 ukradenih i samo osam izgubljenih lopti - brojke su dovoljno jasne.
Partizan je u Minhenu dobio upravo onako kako se dobijaju velike evroligaške utakmice - kada je bilo najteže, bio je najbolji.