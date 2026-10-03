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Partizan je u Minhenu napravio veliki preokret i savladao Bajern sa 86:84, iako je uoči poslednje četvrtine bio u minusu od osam poena. Crno-beli su tada ubacili čak 29 poena, potpuno promenili ritam utakmice i stigli do treće pobede u isto toliko kola Evrolige.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Ako se pogleda statistika, jasno je da ova pobeda nije došla slučajno. Partizan je pogodio 33 od 69 šuteva iz igre, imao 25 asistencija, čak 13 ukradenih lopti i samo osam izgubljenih lopti. Upravo odnos asistencija i izgubljenih lopti najbolje pokazuje koliko je ekipa Žoana Penjaroje bila organizovana kada je bilo najvažnije.

Fantastični Džekiri i lider Karlik

Tonje Džekiri bio je najefikasniji igrač Partizana sa 17 poena, uz pet skokova i jednu asistenciju. Imao je odličan šut iz igre – pogodio je sedam od 10 pokušaja i bio jedan od najvažnijih igrača crno-belih u velikoj pobedi.

Ipak, kada je trebalo povući ekipu, tu je bio Karlik Džons.

Amerikanac je završio utakmicu sa 16 poena, pet asistencija i dva skoka. Pogodio je sedam od 12 šuteva za dva poena, a posebno je značajno što je imao samo jednu izgubljenu loptu.

Luka Vildoza dodao je osam poena, četiri asistencije i tri ukradene lopte, dok je upravo njegov doprinos u organizaciji igre bio važan u periodima kada je Partizan tražio način da se vrati u meč.

Pajola krao lopte kao lud, a Partizan imao čak 13 ukradenih

Jedan od detalja koji posebno upada u oči jeste broj ukradenih lopti.

Partizan ih je imao čak 13, a Bajern samo šest. Posebno se istakao Alesandro Pajola sa četiri ukradene lopte, uz sedam asistencija. Njegov indeks korisnosti bio je 13, iako je postigao samo četiri poena.

To je možda i najbolji primer da statistika ne govori samo kroz poene.

Pajola je pogodio jednu trojku iz četiri pokušaja, ali je razigravao saigrače, krao lopte i pomagao Partizanu da kontroliše utakmicu. Vildoza je dodao još tri ukradene, a Mario Nakić i Kevarius Hejs po dve.

Partizan prelomio kada je bilo najvažnije

Crno-beli su posle tri četvrtine bili u problemu. Bajern je treću deonicu dobio sa 18:11 i u poslednjih deset minuta ušao sa osam poena prednosti.

A onda - potpuni preokret.

Partizan je u četvrtoj četvrtini ubacio 29 poena, dok je Bajern ostao na 19. Upravo je ta deonica odlučila utakmicu.

Još jedna stvar posebno bode oči: Partizan je imao 25 asistencija na 33 pogođena šuta iz igre. To je ogroman pokazatelj timske igre, posebno u utakmici u kojoj je ekipa bila pod velikim pritiskom i jurila dvocifren zaostatak.

Sa druge strane, Bajern je imao čak 17 izgubljenih lopti, što je crno-belima otvorilo dodatne prilike u tranziciji. Partizan ih je imao samo osam.

Statistika Partizana protiv Bajerna Foto: Screenshot

Nije bilo savršeno, ali je bilo dovoljno

Partizan nije briljirao u šutu za tri poena. Pogodio je devet od 27 pokušaja, odnosno 33,3 odsto. Sa linije za slobodna bacanja bio je na 11/14, odnosno 78,6 odsto.

Ali je zato unutrašnja igra bila veoma dobra - 24 pogođena šuta za dva poena iz 42 pokušaja, odnosno 57,1 odsto.

Kada se sve sabere, slika je jasna: Partizan je do pobede stigao kroz odličnu organizaciju napada, agresivnu odbranu, kontrolu izgubljenih lopti i fantastičnu završnicu.

Bajern je imao prednost, imao je i 13 poena viška tokom meča, ali je Partizan u odlučujućoj četvrtini pokazao ono što je potrebno za pobedu u ovakvoj utakmici.

29 poena u poslednjoj četvrtini, 25 asistencija, 13 ukradenih i samo osam izgubljenih lopti - brojke su dovoljno jasne.

Partizan je u Minhenu dobio upravo onako kako se dobijaju velike evroligaške utakmice - kada je bilo najteže, bio je najbolji.