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Crno-beli su stigli do učinka od tri pobede u prve tri utakmice, a poslednja u Minhenu bila je prilično dramatična.

Partizan je kao gost, ali uz fantastičnu podršku svojih navijača, pobedio rezultatom 84:86.

Ekipu Đoana Penjaroje su do pobede vodili Tonje Džekiri, Karlik Džons, Luka VIldoza i Alesandro Pajola koji su imali dovcifreni indeks korisnosti.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

U poraženom sastavu su se istakli Janis Timan sa 17 poena, pet skokova i dve asistencije i Dvejn Vašington sa 220 poena, četiri asistencije i jednim gestom koji je razbesneo navijače Partizana.

Amerikanac je plesom proslavio jednu pogođenu trojku ispred pristalica crno-belih, što su mnogi shvatili kao provokaciju.

Ipak, na kraju je Partizan, koji je izveo duplo manje slobodnih bacanja od protivnika (28 prema 14), ostvario veliku pobedu i ostao jedan od četiri neporaženih timova u Evroligi uz Panatinaikos, Fenerbahče i Valensiju.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Bajern - Partizan:

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