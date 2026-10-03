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Povreda Majka Džejmsa protiv Crvene zvezde napravila je ogroman problem Anadolu Efesu. Istanbulski velikan ostao je bez svog prvog plejmejkera, lidera i najboljeg strelca, pa je morao ekspresno da reaguje na tržištu.

I reakcija je stigla - Kameron Pejn, bivši košarkaš Partizana, novi je igrač Efesa! Amerikanac je potpisao ugovor do kraja sezone i dolazi sa jasnim zadatkom: da popuni ogromnu prazninu nastalu povredom Džejmsa.

Pejn je dobro poznat ljubiteljima košarke u Srbiji, pošto je prošle sezone nekoliko meseci nosio crno-beli dres. Sada se vraća u Evroligu, ali u potpuno drugačijoj ulozi - kao čovek od kojeg se očekuje da pomogne Efesu u najtežem trenutku.

Bivši partizanovac ponovo u Evroligi

Kameron Pejn je za Partizan igrao nekoliko meseci prošle sezone. U Beograd je stigao u decembru, a crno-beli dres nosio je do sredine februara.

Za kratko vreme uspeo je da pokaže kvalitet i ostavi dobar utisak. Pejn je plejmejker koji može da organizuje igru, ubrza napad i preuzme odgovornost kada je potrebno.

Nakon odlaska iz Partizana usledio je povratak u NBA. Amerikanac je potpisao za Filadelfiju, ali se nije izborio za ugovor ove sezone.

Ipak, u jednoj utakmici uspeo je da postigne čak 32 poena i postavi rekord karijere, pokazavši da i dalje može da napravi razliku na terenu.

Sada se vraća u Evropu, a novi klub biće mu Anadolu Efes.

1/8 Vidi galeriju Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ogromna rupa posle povrede Džejmsa

Povreda Majka Džejmsa predstavlja veliki udarac za Efes. Amerikanac je jedan od najvažnijih igrača ekipe Pabla Lasa, prvi plejmejker, lider i najbolji strelac.

Njegov izostanak ostavlja ogromnu prazninu u bekovskoj liniji, a Efes nije imao mnogo vremena za čekanje.

Zato je izbor pao na Pejna.

Bivši partizanovac može da donese ono što je Efesu trenutno potrebno na poziciji plejmejkera, ali će biti veoma teško nadomestiti kompletnu produkciju koju je Džejms donosio ekipi.

Laso sada ima težak zadatak

Metju Strazel, Džordan Lojd, Pi-Džej Dozijer, Daron Rasel, a sada i Kameron Pejn - Pablo Laso ima više opcija u bekovskoj liniji.

Međutim, španski stručnjak sada mora da pronađe novi recept za ekipu bez svog lidera.

Pejn će morati što pre da se uklopi, upozna sistem i preuzme deo odgovornosti. Efes je dovođenjem Amerikanca dobio novo rešenje na poziciji plejmejkera, ali pravi posao za Lasa tek počinje.

Džejmsa nema, a Pejn je stigao da popuni prazninu. Sada ostaje da se vidi može li bivši as Partizana da odgovori na veliki izazov i pomogne Efesu da prebrodi težak period.