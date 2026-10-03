Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Elajdža Brajant ne staje!

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva proglašen je za najkorisnijeg igrača trećeg kola Evrolige, nakon još jedne spektakularne partije.

Brajant je predvodio Hapoel do velike pobede nad Real Madridom rezultatom 102:98, a za 32 minuta na parketu ostvario je učinak za naklon do poda – 22 poena, 13 skokova i čak sedam asistencija!

Sve to bilo je dovoljno za neverovatan indeks korisnosti 40.

Ali tu priča postaje još zanimljivija.

Drugi put zaredom MVP!

Brajant je tako drugi put ove nedelje dobio priznanje za najboljeg igrača kola. Prethodno je proglašen za MVP-ja drugog kola Evrolige, a sada je isto priznanje dobio i u trećem.

Dakle, Amerikanac je vezao dve MVP nagrade i trenutno igra u nestvarnoj formi.

Maledon imao isti indeks, ali...

Zanimljivo, isti indeks korisnosti – 40 – imao je i košarkaš Real Madrida Teo Maledon.

Francuz je za 26 minuta ubacio 26 poena, uz sedam asistencija i pet skokova.

Međutim, njegov tim je poražen, pa je priznanje otišlo u ruke košarkaša Hapoela.

U pobedi Virtusa nad Olimpijakosom, Markus Kar i Aliju Dijara imali su po 30 indeksnih poena, ali je Brajant sa 40 još jednom odneo glavnu nagradu.