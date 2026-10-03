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Razgovori dve organizacije prema određenim izveštajima su dobili novu dimenziju, a u javnosti se sve češće govori i o mogućnosti konkretnog dogovora koji bi u narednim sezonama mogao da promeni način na koji izgleda evropska klupska košarka.

U toj priči trenutno nema FIBA Evrope.

Predsednik FIBA Evrope Horhe Garbahosa i izvršni direktor Kamil Novak govorili su za "BasketNews" o aktuelnoj situaciji, budućnosti evropske košarke i odnosima između ključnih organizacija.

Garbahosa je otkrio da FIBA Evropa već duže vreme pokušava da pronađe zajednički jezik sa Evroligom, sa idejom da se napravi sistem u kojem bi korist imali klubovi širom starog kontinenta.

"Nalazimo se u ključnom trenutku, da pričamo malo i o kontekstu. Pregovaramo sa Evroligom poslednje dve godine sa tri različita izvršna direktora i to sa namerom da stvorimo stabilnu piramidu takmičenja koje donosi korist svim klubovima u Evropi, a ne samo nekolicini, štiteći pritom nacionalne lige, saveze i kalendare. Zatim se umešala Evroliga", počeo je priču nekadašnji španski reprezentativac.

Drugačiji odnos sa NBA ligom

Dok su odnosi sa Evroligom očigledno složeniji, Garbahosa tvrdi da sa NBA ligom postoji znatno bolja komunikacija i razumevanje evropskog tržišta.

"Oni od samog početka savršeno razumeju i poštuju vrednosti i specifičnosti košarke na našem kontinentu i regionu. To je ono što odnos sa NBA ligom čini tako bliskim, ne samo povodom onoga, već poslednjih nekoliko meseci".

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Istovremeno, prvi čovek FIBA Evrope nije propustio priliku da se osvrne na poteze Evrolige koji, prema njegovom mišljenju, ne doprinose dovoljno razvoju evropske košarke kao celine.

"Što se tiče Evrolige, oni donose sopstvene odluke. Naravno, mislim da smo svi saglasni u tome da želimo zajednički i trojni sporazum. Bilo bi najbolje da to izvedemo. iskreno da kažem, Superkupovi nacionalnih liga su sjajni turniru sa dugogodišnjom tradicijom. Međutim, sada odjednom oni stvaraju Superkup u korist nekolicine timova ili nekoliko klubova Evropi koji igraju na Bliskom istoku, takve stvari ne pomažu. Istovremeno, kao što su rekli gospodin Silver, gospodin Tejtum i gospodin Bodiroga, želeli bismo da imamo sporazum koji donosi korist svakom klubu u Evropi".

Veliko interesovanje za ulaganja u evropsku košarku

Kamil Novak je tokom razgovora govorio i o tržištu i potencijalnim investitorima. Prema njegovim rečima, interesovanje za uključivanje u evropsku košarku prevazišlo je očekivanja FIBA Evrope.

"Vrlo brzo ćemo izdati saopštenje o tržištu i o tome ko će dobiti 12 licenci. Shvatili smo da je odziv tržišta ogroman. Interesovanje prevazilazi sva očekivanja, što je zanimljivo. Odlično je videti da toliko entiteta odjednom želi da investira u evropsku košarku".

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Upravo dok se otvaraju nova pitanja oko budućnosti klupske košarke na kontinentu, ostaje činjenica da FIBA Evropa trenutno nije direktni učesnik razgovora NBA i Evrolige.

Garbahosa je to otvoreno potvrdio, ali i naglasio da je njegova organizacija pokušala da bude posrednik i da približi dve strane.

"Mi nismo deo toga. To su bilateralni pregovori između njih, ali kao FIBA i FIBA Evropa, pozvali smo ih u Kuću košarke. već smo ih tri puta pozvali i Evroligu i NBA u pokušaju da maksimalno smanjimo distancu između dve organizacije. Cilj nam je da evropsku košarku pomerimo napred. mislim da smo vodeći kontinent u mnogo stvari. Sećam se da smo pre dve-tri godine bili veoma blizu. Uzgred, NBA je pozvana na razgovore na zahtev Evrolige", rekao je Garbahosa.

Ukoliko NBA i Evroliga zaista postignu dogovor o novom obliku saradnje, posledice bi mogle da budu značajne za čitavu evropsku košarku. Pitanje je kakvu bi ulogu u eventualnom novom sistemu imali FIBA, nacionalni savezi i domaća prvenstva.

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