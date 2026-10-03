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Nakon što je u prva dva kola Evrolige bio neprepoznatljiv, uprkos pokušajima trenera Ibona Navara da odbrani njegove loše partije, Džonatan Motli je u trećem kolu protiv Efesa izgledao mnogo bolje.

Dobio je podršku sa tribina prilikom ulaska u igru i, kao da ga je to ohrabrilo. Njegova energija je bila sjajna i doprinos ekipi znatno veći. Međutim, u igri smo ga videli samo u prvoj i na početku druge četvrtine.

Na pitanje Kurira Ibon Navaro je na konferenciji za medije posle utakmice protiv Efesa otkrio da je Motli u igri proveo tek nešto manje od sedam minuta zbog problema sa povredom.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Dva dana kasnije, klub se oglasio saopštenjem o njegovom stanju, ali je uz lošu vest objavio i informacije o povratku određenih igrača na koje Španac nije mogao da računa.

Zdravstveni status igrača pred start ABA lige

"Nakon urađene detaljne dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda utvrdio je da je Džonatan Motli povredio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom u četvrtak uveče.

Ovakva povreda zahteva mirovanje i dalje lečenje, a lekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mere, u rehabilitaciji i oporavku našeg centra.

Javnost će blagovremeno biti obaveštena o povratku na terenu Džonatana Motlija.

Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima 5 na 5 i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje aktivnosti", navedeno je u objavi Crvene zvezde.

Sledeće utakmica

Nakon poraza od Žalgirisa i Hapoela u prve dve evroligaške utakmice, crveno-beli su pobedili Efes. Sve tri utakmice su odigrane u Beogradu, a i sledeći meč će klub sa Malog Kalemegdana igrati u prestonici Srbije.

1/7 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia/Starsport

FMP će u drugom kolu ABA lige biti domaćin Crvenoj zvezdi, nakon što je prvo kolo odloženo.

A, potom, sledi i prvo ovosezonsko evroligaško gostovanje i utakmica protiv Dubaija 8. oktobra od 18 časova.

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