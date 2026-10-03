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Crvena zvezda je ušla u sezonu sa velikim ambicijama, ali se već u uvodnim utakmicama otvorilo pitanje učinka Donatasa Motiejunasa.

O iskusnom litvanskom centru govorio je i Mirko Milićević, koji je u podkastu na "Meridian TV kod Dragana Jakovljevića" izneo vrlo konkretan stav.

1/5 Vidi galeriju Donatas Motiejunas Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/TV Arena sport premium 1

Milićević je istakao da Motiejunas poseduje kvalitet koji može da bude veoma značajan za ekipu koju sa klupe predvodi Ibon Navarro, ali da bi Zvezda trebalo da pronađe način da iz njega izvuče ono najbolje.

Bivši košarkaš je naglasio da Motiejunasa poznaje lično i da zbog toga ima dodatni uvid u njegove kvalitete.

- Ja bih njega lično vratio. Poznajem ga i znam šta može da donese ekipi. Mislim da bi bio sjajan za sistem Ibona Navara - poručio je Milićević u podkastu na Meridian TV.

Motiejunas je ovog leta stigao u Crvenu zvezdu kao jedno od zvučnijih pojačanja, sa velikim iskustvom igranja na najvišem nivou. Ipak, sredinom prošle sezone je precrtan i na kraju je napustio klub sa Malog Kalemegdana.

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