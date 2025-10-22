Slušaj vest

Turski klubovi su se oglasili saopštenjem koje vam prenosimo u celosti.

"U Evroligi su se pojavile vesti da će izraelskim timovima ponovo biti dozvoljeno da od 1. decembra 2025. igraju svoje domaće utakmice u Izraelu.

Dana 21. oktobra 2025. održan je neformalni sastanak rukovodstva Evrolige, tokom kojeg su razmatrane utakmice izraelskih timova.

U saopštenju za javnost koje je Evroliga objavila nakon sastanka, kao i u izjavama koje je izvršni direktor Evrolige Paulius Motijunas dao medijima, navedeno je da je proces donošenja odluke sproveden konsenzusom svih članova. Međutim, tokom pomenutog sastanka nije bilo glasanja, već je dogovoreno samo da će biti nastavljeno praćenje ove situacije. Anadolu Efes i Fenerbahče izrazili su svoje negativne stavove po ovom pitanju i otvoreno izneli zabrinutost u vezi sa mogućim posledicama takve odluke.

Naši razgovori sa nadležnim institucijama naše države i sa rukovodstvom Evrolige po ovom pitanju su u toku. O daljim razvojem situacije javnost će biti blagovremeno obaveštena", navedeno je u saopštenju.

Podsetimo, Makabi i Hapoel Tel Aviv će (najverovatnije) od 1. decembra 2025. godine sve domaće utakmice ponovo igrati u Izraelu!

To znači da će pomenute dve ekipe napustiti Srbiju i Bugarsku (Beograd i Sofiju) i utakmice ponovo igrati u Tel Avivu.