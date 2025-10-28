CRVENA ZVEZDA - ASVEL: Rovovska bitka u Areni
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Asvel u utakmici 7. kola Evrolige.
Meč se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 19 časova.
15. minut - 26:23
Novo silovito zakucavanje Ndiajea nakon još jedne greške Zvezde. Obradović prinuđen da zatraži tajm - aut. Nakon toga minijaturac Mekintajera za prekid loše serije crveno-belih.
Prva četvrtina - 21:17
Dobrić nakon lepe akcije postiže svoju prvu trojku Ngama sa linije penala stavlja tačku na prvu deonicu.
9. minut - 18:15
Dobra odbrana Zvezde, donela je novu kontru i lake poene Dobrića. De Kolo fauliran.siguran sa linije penala.
7. minut - 14:11
Kalinić nakon prodora upisuje svoj četvrti poen. Sa druge strane prezican legendarni Nando De Kolo.
3. minut - 8:5
Kalinić donosi prvo vođstvo Zvezdi na meču. Nakon dobre odbrane, laka realizacija Monekea iz kontre.
1. minut - 2:3
Zvejda je krenula u petorci Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Moneke, Motejunas. Lajti postiže prve poene na meču i to trojkom. Uzvraća Motenujas iz reketa.
Problemi sa povredama
Pored duže odsutnih Bolomboja, Kenana, Kartera i Grejema, Zvezda će na ovom meču nastupiti i bez najboljeg igrača Džordana Nvore kao i novajlije Džeroda Batlera koji još uvek nema pravo nastupa.