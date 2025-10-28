Svi događaji
19:33

16. minut - 27:23

Mekintajer fauliran na šutu za tri ali pogađa samo jedno slobodno bacanje

19:28

15. minut - 26:23

Novo silovito zakucavanje Ndiajea nakon još jedne greške Zvezde. Obradović prinuđen da zatraži tajm - aut. Nakon toga minijaturac Mekintajera za prekid loše serije crveno-belih.

19:28

14. minut - 24:21

Ndijaje brutalnim zakucavanjem prekida perid bez poena.

19:24

13. minut - 24:19

Prazni minuti na obe strane, serija promašaja.

19:22

11. minut - 24:19

Nova trojka Dobrića, njegov već osmi poen. Traore uvraća sa druge strane.

19:19

Foto galerija iz Arene

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

19:16

Prva četvrtina - 21:17

Dobrić nakon lepe akcije postiže svoju prvu trojku Ngama sa linije penala stavlja tačku na prvu deonicu.

19:15

9. minut - 18:15

Dobra odbrana Zvezde, donela je novu kontru i lake poene Dobrića. De Kolo fauliran.siguran sa linije penala.

19:13

8. minut - 16:13

Mekintajer još jednom probija i lepo polaže kroz obruč.

19:13

7. minut - 14:11

Kalinić nakon prodora upisuje svoj četvrti poen. Sa druge strane prezican legendarni Nando De Kolo.

19:09

6. minut - 12:11

Mekintajer donosi novo vođstvo crveno-belima.

19:07

5. minut - 10:11

Mekintajer pogađa sa distance, sa druge strane Votkins uzvraća istom merom.

.

19:06

4. minut - 8:9

Mini serija Asvela, četiri vezana poena, za novo vođstvo.

19:04

3. minut -  8:5

Kalinić donosi prvo vođstvo Zvezdi  na meču. Nakon dobre odbrane, laka realizacija Monekea iz kontre.

19:02

2. minut - 4:5

Moneke se lepo snašao i lako poentira.

19:00

1. minut - 2:3

Zvejda je krenula u petorci Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Moneke, Motejunas. Lajti postiže prve poene na meču i to trojkom. Uzvraća Motenujas iz reketa.

16:23

Obradović pred Asvel

Saša Obradović

16:22

Problemi sa povredama

KK Crvena zvezda

Pored duže odsutnih Bolomboja, Kenana, Kartera i Grejema, Zvezda će na ovom meču nastupiti i bez najboljeg igrača Džordana Nvore kao i novajlije Džeroda Batlera koji još uvek nema pravo nastupa.

16:16

Zvezda u seriji pobeda

Crveno-beli su nakon dva vezana poraza na startu takmičenja od Milana i Bajerna vezali četiri uzastopne pobede. Redom su padali Fenerbahče u Istanbulu, Žalgiris, Real i Baskonikja u "Beogradskoj Areni".