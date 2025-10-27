Slušaj vest

U razgovoru za medije Obradović je najpre govorio o kadrovskim problemima, posebno se osvrnuvši na zdravstveno stanje Džordana Nvore, trenutno najboljeg igrača tima, kao i na situaciju sa novim pojačanjem, Džaredom Batlerom.

- Batler je na pregledima, nije stigao. Videćemo da li može da se osposobi sutra, i fizički i papirološki. Dobićemo u toku dana tu informaciju. Na dan utakmice ću doneti odluku. Što se tiče Nvore, tu je još otvorena situacija. Nije trenirao, naravno, videćemo, možda su čuda moguća - poručio je Obradović i potom dodao:

- Neće biti lako sigurno. Svaka utakmica sa novim igračima je nova hemija. Pa i kad dođe Batler, neće moći da se sve posloži u jednom treningu. Sve to zavisi od svih igrača, svakog u klubu i navijača. Očekujem da imamo zajedništvo, znam da neke stvari neće ići kako smo zamislili - dodao je trener crveno-belih.

Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako

Obradović je govorio i o problemima narednog protivnika Crvene zvezde.

- I oni su u lošoj situaciji što se tiče povređenih igrača. Njima glavni izostaju. Mentalitet Asvela je durgačiji od onih koji uvek moraju da pobede i budu u plej-ofu. Očekivaću isti pristup kao protiv Mege, da imamo agresivnost i verujem da će biti dobro i pod teškim okolnostima.Bitno je da zadržimo voljni momenat, mislim da dosta možemo da dobijemo sa tim.