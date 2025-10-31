Svi događaji
19:44

Nik Kalates debituje

Potraga Partizana za plejmejkerom završena je dovođenjem iskusnog Nika Kalatesa.

Grk je prvi trening sa crno-belima odradio u sredu u Sofiji, a večeras će prvi put biti u sastavu.

U timu je i Bruno Fernando, koji je igrao u Sofiji protiv Hapoela, a ovo će mu biti debi na domaćem terenu.

Nik Kalates debituje za Partizan Izvor: Kurir

19:36

Crni niz Partizana protiv Barselone

Partizan nije pobedio Barselonu od povratka u Evroligu pre četiri sezone.

Tačnije, Partizan ne zna za trijumf protiv "Blaugrane" još od 3. februara 2010. godine i čuvene utakmice u "Pioniru". Od 2000. godine skor je 3-13.

16:43

16:40

Sastavi

PARTIZAN - BARSELONA

Hala: Arena

Sudije: Emin Mogulkoč, Sefi Šemeš, Adar Per

PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović

BARSELONA: Panter, Noris, Veseli, Nunjez, Klajburn, Šengelija, Dabone, Para, Fereras, Bumtije, Gonzales,