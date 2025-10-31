PARTIZAN - BARSELONA: Crno-beli sa Kalatesom ruše crni niz
Košarkaši Partizana u okviru 8. kola Evrolige dočekuju Barselonu.
Nik Kalates debituje
Potraga Partizana za plejmejkerom završena je dovođenjem iskusnog Nika Kalatesa.
Grk je prvi trening sa crno-belima odradio u sredu u Sofiji, a večeras će prvi put biti u sastavu.
U timu je i Bruno Fernando, koji je igrao u Sofiji protiv Hapoela, a ovo će mu biti debi na domaćem terenu.
Crni niz Partizana protiv Barselone
Partizan nije pobedio Barselonu od povratka u Evroligu pre četiri sezone.
Tačnije, Partizan ne zna za trijumf protiv "Blaugrane" još od 3. februara 2010. godine i čuvene utakmice u "Pioniru". Od 2000. godine skor je 3-13.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
PARTIZAN - BARSELONA
Hala: Arena
Sudije: Emin Mogulkoč, Sefi Šemeš, Adar Per
PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović
BARSELONA: Panter, Noris, Veseli, Nunjez, Klajburn, Šengelija, Dabone, Para, Fereras, Bumtije, Gonzales,