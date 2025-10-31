Lepe scene u "Beogradskoj Areni"
EVROLIGA
PANTER I ŽOC U ZAGRLJAJU: Emotivna scena u Areni, Grobari oduševljeni!
Košarkaši Partizana dočekuju Barselonu u utakmici 8.kola Evrolige.Uoči meča viđena je lepa scena u "Areni".
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Naime bivši kapiten Partizana Kevin Panter, a sada uzdanica Barselone, prišao je klupi crno-belih, a onda se srdačno pozdravio, prvo sa Željkom Obradovićem, pa sa svima ostalima koji su bili tu.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Podsetimo, Kevin Panter je nosio dres Partizana u periodu od 2021. do 2024. godine, odakle je i stigao u redove katalonskog kluba. Sa crno-belima, Panter je osvojio i jedan trofej ABA lige, gde je bio i MVP finala.
