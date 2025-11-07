Svi događaji
20:35

10'

Nije bilo poena u poslednjem minutu prve četvrtine.

20:30

9'

Vašington pogađa svoju drugu trojku, njegov deseti poen - 20:20

20:28

8'

Milutinov pogađa pod faulom - 20:17. Promašio je bacanje.

20:26

7'

Osetkovski pogađa za tri - 14:17. Po tri trojke obe ekipe.

Vokap upisuje osmi poen - 16:17

Vokap je nezaustavljiv, upisao je svoj deseti poen - 18:17.

20:23

6'

Vokap pogađa svoju drugu trojku - 13:12.

Braun sa poludistance upisuje svoje prve poene - 13:14

Vard sa penala izjednačuje na 14:14.

20:22

5'

Vašington u "ofsajdu" zakucava za prvo vođstvo Partizana - 7:9.

Vokap trojkom vraća prednost domaćem timu - 10:9.

Bonga vraća trojku - 10:12

20:22

4'

Vašington postiže prvu trojku za Partizan - 7:7

20:20

3'

Vašington je precizan - 5:4. Milutinov sa linije penala se upisuje u strelce - 7:4.

20:18

2'

Bonga pogađa prve poene za Partizan - 5:2.

20:17

1'

Vezenkov je poenima otvorio utakmicu - 2:0.

Vezenkov pogađa prvu trojku - 5:0.

20:17

Počela je utakmica

20:13

Startne petorke

Olimpijakos: Vokap, Dorsi, Vard, Vezenkov, Milutinov.

Partizan: Kalates, Vašington, Braun, Bonga, Osetkovski

19:49

Poznato ko menja Marinkovića u ulozi kapitena

S obzirom da kapiten Vanja Marinković ne igra večeras, ulogu kapitena je preuzeo Aleksej Pokuševski.

19:48

Partizan sa samo 11 igrača, Olimpijakos kompletan

Partizan će u Pireju igrati sa samo 11 igrača.

Od ranije su povređeni Karlik Džons i Mario Nakić.

Na put u Atinu nisu krenuli Vanja Marinković i Džabari Parker, a na treningu pred meč se povredio i Mika Murinen.

Sa druge strane, iako je bilo najava o mogućim izostancima, Olimpijakos kompletan ulazi u meč. U timu su i Nikola Milutinov i Evan Furnije.

19:47

Partizan pred meč ostao bez još jednog igrača

Mika Murinen debi za Partizan

16:15

Partizan bez pobede u Pireju od 2002. godine

Od 2000. godine Olimpijakos i Partizan su odigrali 15 mečeva, a Grci vode 9-6.

Od povratka crno-belih u Evroligu 2022. godine, rezultat je 4-2 za Grke.

Partizan u ovom periodu nije uspeo da slavi u Pireju, a poslednju pobedu u Grčkoj je zabeležio 2002. godine.

15:58

15:42

Sastavi

OLIMPIJAKOS - PARTIZAN

Hala: Mir i prijateljstvo

Sudije: Robert Lotermozer, Žordi Alijaga, Pjotr Pastušjak

OLIMPIJAKOS: Vokap, Nilikina, Vard, Li, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Peters, Milutinov, Hol, Mekisik, Furnije. Trener: Georgios Barcokas

PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović