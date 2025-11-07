OLIMPIJAKOS - PARTIZAN: Egal posle prve četvrtine, Vašington postigao pola poena crno-belih
Košarkaši Partizana u okviru 9. kola Evrolige gostuju Olimpijakosu u Atini.
Grčki tim je peti sa učinkom 5-3, dok je srpski tim 16. sa učinkom 3-5.
7'
Osetkovski pogađa za tri - 14:17. Po tri trojke obe ekipe.
Vokap upisuje osmi poen - 16:17.
Vokap je nezaustavljiv, upisao je svoj deseti poen - 18:17.
6'
Vokap pogađa svoju drugu trojku - 13:12.
Braun sa poludistance upisuje svoje prve poene - 13:14.
Vard sa penala izjednačuje na 14:14.
5'
Vašington u "ofsajdu" zakucava za prvo vođstvo Partizana - 7:9.
Vokap trojkom vraća prednost domaćem timu - 10:9.
Bonga vraća trojku - 10:12.
Startne petorke
Olimpijakos: Vokap, Dorsi, Vard, Vezenkov, Milutinov.
Partizan: Kalates, Vašington, Braun, Bonga, Osetkovski
Poznato ko menja Marinkovića u ulozi kapitena
S obzirom da kapiten Vanja Marinković ne igra večeras, ulogu kapitena je preuzeo Aleksej Pokuševski.
Partizan sa samo 11 igrača, Olimpijakos kompletan
Partizan će u Pireju igrati sa samo 11 igrača.
Od ranije su povređeni Karlik Džons i Mario Nakić.
Na put u Atinu nisu krenuli Vanja Marinković i Džabari Parker, a na treningu pred meč se povredio i Mika Murinen.
Sa druge strane, iako je bilo najava o mogućim izostancima, Olimpijakos kompletan ulazi u meč. U timu su i Nikola Milutinov i Evan Furnije.
Partizan bez pobede u Pireju od 2002. godine
Od 2000. godine Olimpijakos i Partizan su odigrali 15 mečeva, a Grci vode 9-6.
Od povratka crno-belih u Evroligu 2022. godine, rezultat je 4-2 za Grke.
Partizan u ovom periodu nije uspeo da slavi u Pireju, a poslednju pobedu u Grčkoj je zabeležio 2002. godine.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
OLIMPIJAKOS - PARTIZAN
Hala: Mir i prijateljstvo
Sudije: Robert Lotermozer, Žordi Alijaga, Pjotr Pastušjak
OLIMPIJAKOS: Vokap, Nilikina, Vard, Li, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Peters, Milutinov, Hol, Mekisik, Furnije. Trener: Georgios Barcokas
PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović