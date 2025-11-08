POJAVILI SE NOVI SNIMCI SRAMNIH SUDIJSKIH ODLUKA! Partizan je pokraden protiv Olimpijakosa?! Detalj koji je zapalio mreže, ljudi se pitaju kako je ovo moguće?!
Košarkaši Partizana odigrali su odlično tri četvrtine meča protiv Olimpijakosa u Pireju, vodili su, a onda su sve prosuli u poslednjih deset minuta.
Poražena je četa Željka Obradovića sa 80:71, a u centru pažnje posle utakmice našli su se arbitri.
Neizjednačen kriterijum i 31 slobodno bacanje za Olimpijakos, a samo pet za Partizan bili su tema za razmatranje, a na društvenim mrežama su se pojavili i novi sramni snimci sudijskih odluka.
Na dva snimka vide se veoma slične situacije, ali je u jednoj dosuđen faul uz priznate poene za Olimpijakos, dok u drugoj to nije bio slučaj, samo za Partizan, te se ljudi sa punim pravom pitaju - kako je ovo moguće?! Pogledajte i sami:
Na kraju su crno-beli poraženi, a nama ne preostaje ništa drugo nego da vas pitamo za mišljenje - da li je Partizan pokraden protiv Olimpijakosa u Pireju? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Da li je Partizan pokraden protiv Olimpijakosa u Pireju?
