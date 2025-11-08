Slušaj vest

Košarkaši Partizana odigrali su odlično tri četvrtine meča protiv Olimpijakosa u Pireju, vodili su, a onda su sve prosuli u poslednjih deset minuta.

Poražena je četa Željka Obradovića sa 80:71, a u centru pažnje posle utakmice našli su se arbitri.

Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Neizjednačen kriterijum i 31 slobodno bacanje za Olimpijakos, a samo pet za Partizan bili su tema za razmatranje, a na društvenim mrežama su se pojavili i novi sramni snimci sudijskih odluka.

Na dva snimka vide se veoma slične situacije, ali je u jednoj dosuđen faul uz priznate poene za Olimpijakos, dok u drugoj to nije bio slučaj, samo za Partizan, te se ljudi sa punim pravom pitaju - kako je ovo moguće?! Pogledajte i sami:

Na kraju su crno-beli poraženi, a nama ne preostaje ništa drugo nego da vas pitamo za mišljenje - da li je Partizan pokraden protiv Olimpijakosa u Pireju? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Da li je Partizan pokraden protiv Olimpijakosa u Pireju?

