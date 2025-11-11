Slušaj vest

Košarkaši Partizana upali su u rezultatsku krizu, te u Evroligi nemaju pobedu na četiri vezane utakmice.

Poslednji u nizu evroligaški poraz crno-beli su doživeli od Olimpijakosa u Pireju, pa će na meču protiv Monaka (utorak, 20.30) u Beogradskoj Areni, pobeda biti imperativ.

Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Partizan - Monako?

Ne propustiteEvroligaODMORNI MONAKO STIŽE NA NOGE PARTIZANU: Crno-bele čeka novi važan meč u Evorligi!
OLYMPIACOS-PARTIZAN_62.JPG
KošarkaOTKRIVENA ISTINA O DŽABARIJU U PARTIZANU: Evo šta se dešava sa Parkerom!
Džabari Parker
EvroligaNAPUSTIO PARTIZAN PA REKAO SVE ŠTO MU JE NA DUŠI! Ife Lundberg konačno progovorio o svemu!
Ife Lundberg
KošarkaPARTIZAN RASKINUO UGOVOR SA IGRAČEM! Dan posle Olimpijakosa, crno-beli mu se zahvalili
Ife Lundberg i Karlik Džons u dresu Partizana

 BONUS VIDEO:

Prvi poeni Nika Kalatesa u Partizanu  Izvor: ArenaSport