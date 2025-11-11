Partizan i Monako sastaće se u utorak od 20.30 u Beogradskoj Areni, a evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
EVROLIGA
CRNO-BELI TRAŽE IZLAZ IZ KRIZE: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Monako
Košarkaši Partizana upali su u rezultatsku krizu, te u Evroligi nemaju pobedu na četiri vezane utakmice.
Poslednji u nizu evroligaški poraz crno-beli su doživeli od Olimpijakosa u Pireju, pa će na meču protiv Monaka (utorak, 20.30) u Beogradskoj Areni, pobeda biti imperativ.
Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
