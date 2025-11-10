Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan zatražio je danas od Evrolige ujednačen kriterijum suđenja i saopštio da će u budućnosti zahtevati ekspertizu u svakoj utakmici kako bi zaštitio svoje pravo na jednake uslove u takmičenju.

U saopštenju na klupskom sajtu, Partizan je naveo da je ekipa u prvih devet utakmica "neretko trpela usled neujednačenog sudijskog kriterijuma, kao usled nekoliko očiglednih grešaka koje su imale veliki uticaj na šanse tima u završnicama mečeva".

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Uoči desetog kola najkvalitetnijeg kupskog košarkaškog takmičenja u Evropi, KK Partizan Mozzart Bet je doneo odluku da se zvanično obrati menadžmentu Evrolige sa zahtevom da zaštiti svoje osnovno pravo na jednake uslove u takmičenju.

U prvih devet utakmica, crno-beli su neretko trpeli usled neujednačenog sudijskog kriterijuma, kao usled nekoliko očiglednih grešaka koje su imale veliki uticaj na šanse tima u završnicama mečeva. Samo neki od najočiglednijih primera su dosuđen nepostojieći faul Džabarija Parkera na utakmici potiv Milana, nedosuđen očigledan aut u korist Partizana na utakmici protiv Barselone, kao i nejednak kriterijum koji se najbolje oslikava kroz nezapamćeni odnos u broju izvedenih slobodnih bacanja (31:5) na utakmici protiv Olimpijakosa.

KK Partizan Mozzart Bet je tokom poslednjih nekoliko sezona konstantno uvećavao nivo ulaganja u tim, njegovi navijači su ponos čitave Evrolige i prema ocenama drugih timova, kreiraju najbolji ambijent u čitavom takmičenju. Crno-beli ne žele povlašćen položaj, niti bilo kakvu vrstu gledanja kroz prste, već samo ujednačen sudijski kriterijum na svim narednim utakmicama i priliku da se za pobede bori na ravnopravnim osnovama.

U želji da se zaštite, crno-beli će u budućnosti zahtevati nezavisnu ekspertizu suđenja na svakoj utakmici, kako bi se ovaj izuzetno važan segment u takmičenju doveo na nivo koji svima omogućava jednake uslove.

KK Partizan Mozzart Bet poziva svoje navijače da na eventualne greške ne reaguju van sportskih okvira i da ne čine ništa što bi klubu donelo finansijsku i reputacionu štetu. Kao najbolje edukovana košarkaška publika, navijači crno-belih lako prepoznaju situacije na terenu, ali ih Klub moli da svu energiju usmere isključivo na podršku timu kako bi zajedno došli do veoma važne pobede u narednom meču - stoji u saopštenju Partizana.