Košarkaši Crvene zvezde nalaze se od nedelje kasno uveče u Dubaiju gde ih u utorak od 17 sati (20 po lokalnom) očekuje utakmica 10. kola Evrolige protiv novajlije u eliti, istoimenog tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Crveno-beli se nalaze u seriji od 7 pobeda koju žele da nastave i na najdaljoj evroligaškoj destinaciji, ali posao u Dubaiju neće biti ni malo lak.

Ekipa je nakon napornog puta odradila u ponedeljak uveče po lokalnom vremenu trening u hali u kojoj će u najranijem terminu ove sezone odigrati i prvu utakmicu 10. kola:

“Iskoristili smo ovaj dan ovde da se malo pripremimo, koliko je to moguće taktički. Svi samo svesni jačine protivnika i utakmice, koju treba da pobedimo. Svaka utakmica na strani mnogo znači. Ovde će mnogo ekipa imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači, kao Avramović koji će igrati protiv nas. Što se nas tiče, želimo da nastavimo pobednički niz. Naš fokus treba samo da budemo na igri. Velika je stvar što svugde imamo podršku navijača, to samo dokazuje veličinu kluba", rekao je Saša Obradović.

Mnogo se očekuje u utorak i od Donatasa Moteijunasa i Semija Odželeja, ali i svih ostalih, jer je jasno da će crveno-beli morati da odigraju odličnu utakmicu kako bi stigli do bodova:

“Najveći njihov kvalitet jeste što imaju dosta izvanrednih igrača, veoma su opasni, svaki igrač može da postigne preko 20 poena. To je deo jedne sezone posebno sa putovanjima, kao što je sada slučaj sa Dubaijem, let od šest sati koji je najduži u sezoni. Kada su takva putovanja u pitanju, moramo da imamo širok roster, gde će trener imati na raspolaganju više igrača i mogućnost da menja igrače. Na treneru je da odluči ko će igrati, a ko će biti na klupi većem delu utakmice", rekao je Moteijunas.

Semi Odželej kao i uvek ističe na prvom mestu dobar start meča i jaku igru u odbrani:

"Mislim da imaju odličan tim, sa mnogo talentovanih igrača. Sa takvim raspolaganjem igrača, nije bitno ko ulazi sa klupe, a ko počinje utakmicu. Moramo da igramo svaku utakmicu od starta, pa da vidimo šta će biti".

Crvena zvezda će i na ovoj utakmici biti znatno oslabljena, neće biti Grejema, Kartera, i Nvore uz od ranije odsutnog Bolomboja. Očekuje se da će Zvezda imati podršku u Dubaiju iz koga odmah nakon završetka utakmice sledi povratak za Beograd jer je očekuje već u četvrtak novi meč 11. kola sa Monakom.