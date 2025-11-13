Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u Beogradskoj Areni Monako u 11. kolu Evrolige (četvrtak, 20.00), a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
EVROLIGA
CRVENO-BELI ŽELE DA SE VRATE POBEDAMA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Monako
Crvena zvezda je porazom od Dubaija prekinula niz od sedam vezanih evroligaških pobeda, a sada je pred četom Saše Obradovića novo iskušenje.
Košarkaši Zvezde u Beogradskoj Areni će dočekati Monako u 11. kolu Evrolige (četvrtak, 20.00), a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.
