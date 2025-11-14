Košarkaši Partizana u petak od 20 časova igraju meč 11. kola Evrolige protiv Asvela u gostima, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog duela
EVROLIGA
CRNO-BELI JURE BREJK U FRANCUSKOJ: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Asvel - Partizan
Posle pobede u dramatičnom meču protiv Monaka, košarkaši Partizana imaju novi evroligaški zadatak.
KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs
Protivnik će biti još jedan francuski tim, ovog puta Asvel, ali u gostima. Susret je na programu u petak od 20 časova, sva dešavanja pre, za vreme i posle meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na televiziji Arena sport Premium 1.
