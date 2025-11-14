Slušaj vest

Posle pobede u dramatičnom meču protiv Monaka, košarkaši Partizana imaju novi evroligaški zadatak.

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Protivnik će biti još jedan francuski tim, ovog puta Asvel, ali u gostima. Susret je na programu u petak od 20 časova, sva dešavanja pre, za vreme i posle meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na televiziji Arena sport Premium 1.

