Košarkaši Partizana doživeli su bolan poraz od Asvela u gostima (88:87), te su se dodatno udaljili od mesta koje vodi u narednu fazu Evrolige.

Nisu crno-beli blistali u Francuskoj, a uz lošu igru i puno grešaka susret je obeležila i žestoka rasprava Željka Obradovića i Tajrika Džonsa koji na ovom meču nije bio u sastavu zbog povrede.

Naime, na nešto manje od tri minuta do kraja utakmice, pri rezultatu 79:75 za Partizan, Džons je ušao u komunikaciju sa sudijom oko jedne odluke, a to se nikako nije dopalo Obradoviću.

Usledila je žustra reakcija Obradovića koji je podelio lekciju košarkašu.

Džons je u jednom trenutku prihvatio da je pogrešio, pružio je ruku treneru, ali on nije želeo da se rukuje, već je košarkaša poslao da sedne.

Sada su isplivali novi detalji ovog sukoba, te je Sport klub objavio informaciju kako je Obradović burno reagovao na Džonsa zbog jednog razloga. Naime,

Džons nije bio u protokolu za utakmicu, pa zato nije bio ni u opremi. Zbog toga nije imao pravo da se sa svog mesta približava zapisničkom stolu i mestu gde su se nalazile sudije i gestikulira kakvu odluku treba da donesu.

Obradović je, baš kao i pomoćni trener Vladimir Androić i tim-menadžer Luka Vulikić, zbog toga želeo da spreči tehničku grešku za klupu Partizana u tom trenutku.

Pogledajte i sami kako je ova situacija izgledala:

Zbog čega Džons nije igrao?!

Tajrik Džons nije bio u sastavu Partizana protiv Asvela zbog povrede, a Željko Obradović nije želeo da govori na ovu temu, te kada je upitan zbog čega centar crno-belih nije igrao, odgovorio je sledeće:

- Pitajte njega ili medicinski staf!

U danima pred nama biće jasnije šta se dešava sa Tajrikom Džonsom.

Bolan poraz

Braun je bio najefikasniji u Partizanu sa 20 poena, a po 16 su postigli Vašington i Osetkovski. Dvocifreni su bili Pokuševski sa 12 i Milton sa 10 poena.

Partizan je neposredno pre meča ostao bez Tajrika Džonsa, koji se povredio na zagrevanju. Opravdanje za lošu igru ne bi moglo da bude ni odsustvo Karlika Džonsa, Marinkovića, Parkera, Nakića i Lakića.

Kod domaćina Votson je postigao 18 poena, a Lajti 16.

Bila je ovo jedna od najgorih utakmica Partizana poslednjih sezona.

Crno-beli su katastrofalno počeli utakmicu i gubili 2:16 posle pet minuta igre. Obradović je u prvih pet minuta potrošio dva tajm-auta.

Uspeli su crno-beli do kraja četvrtine da se približe, ali je domaćin u nekoliko navrata pravio ponovo razliku, a Partizan stizao.

Partizan je uspeo u finišu meča da preokrene rezultat i stigne nadomak pobede.

Posle zakucavanja Bruna Fernanda crno-beli su imali četiri poena viška - 75:79. Međutim, usledio je novi pad u igri. Crno-beli nisu iskoristili pet uzastopnih napada, a domaćin je napravio seriju 9:0 i tako trasirao put ka pobedi.

Partizan je sada na učinku 4-7, a Asvel na 3-8.

U 12. kolu Partizan će ugostiti Fenerbahče, dok Asvel igra francuski derbi sa Monakom.

Obradović razočaran

Po završetku meča protiv Asvela, Željko Obradović je opleo po košarkašima Partizana razočaran njihovim pristupom..

- Sramotno smo počeli, igrači treba da zapitaju zbog čega je to tako. Dolazi veliki broj ljudi da nas gleda, bar su zaslužili da vide tim kojim se bori. Razlozi su jednostavni. Igrači ne razmišlju o utakamici, pred utakmicu sa ušao u svalačionici, svi su na telefonima, ponašaju se nenormalno. Neko sam ko će uvek da uzme odgvornost posle nekih situacija, ali ne mogu ovo da shvatim - rekao je on, pa dodao:

- Pokušao sam da ih podignem, da pravim izmene. Ista slika je bila i posle utakmce, neverovatne stvari. Ne znam kako više da regujem, ne da sam razočaran... Nemam reči da objasnim kakao seosećam, što ne shvataju da neko dolazi zbog njih. Mininimu minimuma je da budu koncentrisani. Ne znam šta da uradim. Ponovilao se sve ono što i što i i u utakmica koje smo dobili. Pad koncentracije u završnici, loše odluke i u napadu...

Istakao je i kako naporan put nije opravdanje...

- To je izgovor, kakav naporan put. Svi su u istoj situaciji. Nema napornog puta, imaju slobodan dan, treniraće. Imamo pet dana ispred sebe, ako ne uspemo da uradimo nešto, ovakva slika je katastrofa - zaključio je Željko Obradović.

