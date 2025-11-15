Slušaj vest

- Sramotno smo počeli, igrači treba da zapitaju zbog čega je to tako. Dolazi veliki broj ljudi da nas gleda, bar su zaslužili da vide tim kojim se bori. Razlozi su jednostavni. Igrači ne razmišlju o utakamici, pred utakmicu sa ušao u svalačionici, svi su na telefonima, ponašaju se nenormalno. Neko sam ko će uvek da uzme odgvornost posle nekih situacija, ali ne mogu ovo da shvatim - rekao je on, pa dodao:

- Pokušao sam da ih podignem, da pravim izmene. Ista slika je bila i posle utakmce, neverovatne stvari. Ne znam kako više da regujem, ne da sam razočaran... Nemam reči da objasnim kakao seosećam, što ne shvataju da neko dolazi zbog njih. Mininimu minimuma je da budu koncentrisani. Ne znam šta da uradim. Ponovilao se sve ono što i što i i u utakmica koje smo dobili. Pad koncentracije u završnici, loše odluke i u napadu...

Istakao je i kako naporan put nije opravdanje...

- To je izgovor, kakav naporan put. Svi su u istoj situaciji. Nema napornog puta, imaju slobodan dan, treniraće. Imamo pet dana ispred sebe, ako ne uspemo da uradimo nešto, ovakva slika je katastrofa - zaključio je Željko Obradović.

Dan posle ove utakmice i izjave Obradovića, javio se i čuveni košarkaški agent, Miško Ražnatović, koji je prozvao legendarnog trenera.

- Dugo sam u ovom poslu i bas primećujem da su se igrači prilično promenili. Tako su neke 2005 bili egoisti i ostajali do 5 ujutru, a sada, 2025 se isključivo fokusiraju na mobilne telefone! Uvek neki problemi sa njima - stoji u Miškovoj objavi koja je zapalila Srbiju, a u kojoj je aludirao na izjavu Željka Obradovića iz 2005. godine.

Šta je Obradović rekao 2005. godine?

Željko Obradović je te 2005. godine izašao pred novinare i održao konferenciju za medije koja se i dan danas prepričava, a u kojoj je opleo po košarkašima reprezentacije Srbije i Crne Gore, pošto je u tom trenutku bio na poziciji selektora.

- Kada budete imali priliku da pričate sa igračima, pitajte ih za ovo što pričam. I dalje mislim da smo najbolja reprezentacija ovde, košarkaški. Ljudski smo mnogo daleko i te odnose koje je trebalo da sređujem u ova dva meseca, to u životu nisam rekao. Rekao sam im i u svlačionici da ću ovako otvoreno da pričam. Ono što sebi zameram, za razliku od njih poći ću od sebe, pogledajte se u ogledalo, ako si pošten prema sebi, možeš da pričaš. Mnogi od njih su nepošteni. Moja greška je što ih nisam odmah oterao na prve stvari koje sam video da su loše u timu - počeo je tada priču Obradović, pa se osvrnuo i na neuspeh nacionalnog tima koji je Evropsko prvenstvo završio na devetom mestu:

- Prvo sam ljudski, najtoplije, ljudski, pokušao da uspostavim kontakt, da im objasnim da je ovo reprezentacija i da nema ništa svetije od svoje zemlje. Da nemam način da ih kaznim, da mogu samo da ih oteram. Za razliku od nekih, oni su došli, želeli da igraju. Na okupljanju na Kopaoniku, kada je Marko Jarić došao rekao sam im 'hvala što ste došli da igrate i što dobro trenirate i što se dobro ponašate'. Bilo gde da smo otišli posle toga, moram da vodim računa ko će da ostane do pet ujutru u gradu, ko će da bude veći šmeker. Da posle tri dana u Novi Sad saznam, dođe završna faza i kažem im da ne dolaze u 12:01, ne zbog mene i mog ega, nego zato što treba da budu koncentrisani.

Nije se tu Željko Obradović zaustavio...

- Biću otvoren, kao i ceo život. Zameram sebi što nisam izašao prvog dana da vam kažem šta je istina. Ne mogu više, nakupilo se. Razmišljam o njihovom egu. Igram osminu finala, da idem u Beograd, gde me cela zemlja gleda i neću da trčim jer mi nije dodao loptu, pa onda ovaj neće da uzme odgovornost, treći ne zna zašto nije napravio faul, kako ja da znam? Ako sam 50 puta pričao o detaljima, kako da igramo? Ne vredi. Da su igrači u mom timu, kunem vam se nikada mi lakše nije bilo da donesem odluku koja dvojica otpadaju, još četvorica su bili u planu, prvi put u životu mi nije bilo žao. Kroz cele pripreme bilo je 7-8 ljudi koji su spremni i koji hoće da ginu, greše, ali ginu, to je prvi preduslov da poštuju grb. Koje paralele sad da pravimo sa ostalim timovima. Na 15 razlike protiv Letonije u trećoj četvrtini treba da smirujem, dolaze na klupu i svađaju se zašto je dodao jednom, ne drugom. Bože ima li te. Ljudi, 15 razlike, jedna lopta, dva poena, njima to važnije. Kapiten je sad u svlačionici rekao da imaju privatne novinare i menadžere, ne znam ko veliča koje ljude.

Zatim je u dahu nastavio.

- Ja sam trener, da sam odustao od nekih igrača koji imaju imena, verovatno bih imao problem sa vama. Jer ovaj igrač igra ovde ili onde. Meni su svi isti, nema razlike između NBA i Evrope. Da su bili u mom klubu, ne bi 24 sata izdržali kod mene. Ovo je reprezentacija, odvojiš dva meseca. Nemojte majstori da Željko Obradović razmišlja zašto smo izgubili od Grčke na pripremama 19 razlike. Zašto? Jer su njih petorica do 5 ujutru bili u diskoteci. Do pet ujutru, ali nemaju onu stvar da izađu i kažu na sastanku 'ja sam bio'. Nemaju ponos. Onda razmišljam zašto su me Grci dobili 19 razlike u mojoj hali u Atini. Posle dva dana slučajno saznajem. Ljudi koji me znaju mi priđu i kažu da su mi petorica bili u diskoteci. Mislite da nekoga to zanima. Njima je problem što je tim menadžer gospodin Paspalj hteo da proveri ko je bio, oni se zbog toga naljutili. Vi shvatate to? Nisam istraživao, nisam policajac, ja sam trener.

U tadašnjoj reprezentaciji bili su sledeći košarkaši:

Dejan Bodiroga, Darko Miličić, Vule Avdalović, Igor Rakočević, Vlado Šćepanović, Marko Jarić, Željko Rebrača, Nenad Krstić, Dejan Milojević, Dejan Tomašević i Milan Gurović.

