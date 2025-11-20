ŠTA ČEKU ZVEZDU DO NOVE GODINE? Ovo je raspored crveno-belih u elitnom i regionalnom takmičenju... Tu je i derbi sa Partizanom!
Košarkaši Crvene zvezde fantastično su startovali u Evroligi i sa skorom 8-3 trenutno su drugi na tabeli elitnog takmičenja.
U regionalnoj ligi crveno belima ne cvetaju ruže i trenutno imaju polovičan skor 3-3.
Zanimljivo je da će Zvezda do kraja ove godine daleko više utakmica odigrati u Evroligi i to ukupno njih sedam, dok će ih u ABA ligi zbog reprezentativne pauze i jednog slobodnog vikenda odigrati svega četiri.
To svakako otvara veliku šansu za tim Saše Obradovića, koji bi mogao da se zadrži u samom vrhu tabele elitnog evropskog takmičenja, a prvi izazov ih čeka već sutra u Španiji protiv odlične Valensije.
Nakon toga, Zvezda sledeće sedmice igra u pomalo neobičnom terminu u sredu zbog FIBA prozora protiv Olimpijakosa, a onda ima dosta dugu pauzu od skoro 10 dana da se pripremi za meč sa Barselonom u petak, 5. decembra kod kuće.
Zatim sledi večiti derbi u gostima sa Partizanom sedam dana kasnije, a potom duplo kolo u kojem će se Zvezda sastati sa Hapoelom u gostima, potencijalno u Izraelu, ako situacija tako dopusti, kao i sa Virtusom kod kuće na Svetog Nikolu. Za kraj, pred katoličke Božićne praznike je tu meč sa Parizom u gostima 23. decembra.
U ABA ligi na programu je svega četiri meča.. Tako će tim Saše Obradovića u nedelju igrati protiv Beča u gostima, a onda imati više od dve nedelje pauze, tačnije 15 dana, pre nego što ponovo bude zaigrala protiv Bosne u Sarajevu. Do kraja meseca ih zatim čekaju mečevi sa Spartakom i Cedevita Olimpijom kod kuće, takođe sa razmakom od dve sedmice između.
Pogledajte ispod kako izgleda raspored Zvezde u Evroligi i ABA ligi do Nove godine:
EVROLIGA RASPORED
petak, 21. novembar: Valensija - CRVENA ZVEZDA
sreda, 26. novembar: CRVENA ZVEZDA - Olimpijakos
petak, 5. decembar: CRVENA ZVEZDA - Barselona
petak, 12. decembar: Partizan - CRVENA ZVEZDA
utorak, 16. decembar: Hapoel Tel Aviv - CRVENA ZVEZDA
petak, 19. decembar: CRVENA ZVEZDA - Virtus Bolonja
utorak, 23. decembar: Pariz - CRVENA ZVEZDA
ABA LIGA RASPORED
nedelja, 23. novembar: Beč - CRVENA ZVEZDA
ponedeljak, 8. decembar: Bosna - CRVENA ZVEZDA
nedelja, 14. decembar: CRVENA ZVEZDA - Spartak Subotica
subota, 27. decembar: CRVENA ZVEZDA - Cedevita Olimpija