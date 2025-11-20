Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde fantastično su startovali u Evroligi i sa skorom 8-3 trenutno su drugi na tabeli elitnog takmičenja.

U regionalnoj ligi crveno belima ne cvetaju ruže i trenutno imaju polovičan skor 3-3.

Zanimljivo je da će Zvezda do kraja ove godine daleko više utakmica odigrati u Evroligi i to ukupno njih sedam, dok će ih u ABA ligi zbog reprezentativne pauze i jednog slobodnog vikenda odigrati svega četiri.

To svakako otvara veliku šansu za tim Saše Obradovića, koji bi mogao da se zadrži u samom vrhu tabele elitnog evropskog takmičenja, a prvi izazov ih čeka već sutra u Španiji protiv odlične Valensije.

Nakon toga, Zvezda sledeće sedmice igra u pomalo neobičnom terminu u sredu zbog FIBA prozora protiv Olimpijakosa, a onda ima dosta dugu pauzu od skoro 10 dana da se pripremi za meč sa Barselonom u petak, 5. decembra kod kuće.

Zatim sledi večiti derbi u gostima sa Partizanom sedam dana kasnije, a potom duplo kolo u kojem će se Zvezda sastati sa Hapoelom u gostima, potencijalno u Izraelu, ako situacija tako dopusti, kao i sa Virtusom kod kuće na Svetog Nikolu. Za kraj, pred katoličke Božićne praznike je tu meč sa Parizom u gostima 23. decembra.

U ABA ligi na programu je svega četiri meča.. Tako će tim Saše Obradovića u nedelju igrati protiv Beča u gostima, a onda imati više od dve nedelje pauze, tačnije 15 dana, pre nego što ponovo bude zaigrala protiv Bosne u Sarajevu. Do kraja meseca ih zatim čekaju mečevi sa Spartakom i Cedevita Olimpijom kod kuće, takođe sa razmakom od dve sedmice između.

Pogledajte ispod kako izgleda raspored Zvezde u Evroligi i ABA ligi do Nove godine:

EVROLIGA RASPORED

petak, 21. novembar: Valensija - CRVENA ZVEZDA

sreda, 26. novembar: CRVENA ZVEZDA - Olimpijakos

petak, 5. decembar: CRVENA ZVEZDA - Barselona

petak, 12. decembar: Partizan - CRVENA ZVEZDA

utorak, 16. decembar: Hapoel Tel Aviv - CRVENA ZVEZDA

petak, 19. decembar: CRVENA ZVEZDA - Virtus Bolonja

utorak, 23. decembar: Pariz - CRVENA ZVEZDA

ABA LIGA RASPORED

nedelja, 23. novembar: Beč - CRVENA ZVEZDA

ponedeljak, 8. decembar: Bosna - CRVENA ZVEZDA

nedelja, 14. decembar: CRVENA ZVEZDA - Spartak Subotica