U decembru 2022. godine, sada već bivši košarkaš PartizanaDžejms Naneli, trojkom u poslednjim sekundama četvrte četvrtine slomio je otpor Anadolu Efesa (82:79) i tako crno-belima doneo preko potrebnu pobedu te sezone.

Povratnička evroligaška sezona 2022/2023 bila je kao iz sna za crno-bele, ali put do snova bio je popločan gomilom problema, nesrećnih poraza, povreda, teranja trenera Željka Obradovića, ali i pojedinih košarkaša crno-belih - Džejmsa Nanelija i Dante Egzuma.

Nešto slično kao i tri godine kasnije, gde određeni deo navijača Partizana nije zadovoljan sa Obradovićem na klupi, kao i pojačanjima, gde se najviše ističe Džabari Parker.

Slučajnost ili ne, ali Partizan čeka isti put kao 2022. godine. Poraz od Asvela te sezone bio alarm za sve, jer su crno-beli posle Vilerbana otišli na učinak od 4-9.

Kasnije se Partizan iščupao i došao na korak do fajnal-fora Evrolige, ali je tadašnji aktuelni šampion Evrope Anadolu Efes - bio inicijalna kapisla za preokret sezone Partizana.

U novembru 2025. godine, nakon šoka od Asvela minule sedmice, Partizanu u petak od 21.00 na noge dolazi šampion Evrope Fenerbahče.

Situacije je skoro identična kao pre tri godine, a da bi se sezona okrenula u pobedničkom smeru potrebna je velika pobeda u petak ili neki novi heroj u liku i delu Nanelija te decembarske noći.

Da li će poraz od Asvela i kasniji trijumf nad šampionom Evrope ponovo biti prekretnica crno-belog broda?

