Nova sezona i još veći problemi za Partizan, iako se očekivao drugačiji scenario u crno-belom taboru.

Partizan letos nije mnogo menjao tim, naprotiv, zadržan je kostur ekipe i krenulo se u nove pobede - sa namerom da se napadne plej-of Evrolige, za početak.

Međutim, stabilnost u igri Partizana nismo videli ove jeseni, pošto crno-beli iz meča u meč igraju sa ogromnim oscijlacijama. Praktično, nijednu utakmicu koju su pobedili od starta nije bila u elementu sigurnosti.

Povreda Karlika Džonsa dodatno je rasturila energiju i sistem igre Partizana, međutim, očaju i panici ne sme biti mesta. Problem treće četvrtine postaje hroničan u Humskoj, a da bi se stvari unutar tima i na parketu sredile, potrebno je da cela ekipa zaigra kao jedan.

To je jednostavno reći, a veoma teško sprovesti u delo - Željko Obradović sa 30 kusur godina trenerskog iskustva to najbolje zna.

Intervali dobre igre Partizana obećavaju, jer crno-beli u određenim monentima deluju kao čvrst i agresivan tim, sa jasnim planom igre. Problem nastaje kada zariba motor i upadne se u crnu rupu. Za konsolidaciju svega potrebno je još vremena. Šta više, sezona je duga i sa ove tačke gledišta, bolje je da ekipa pada u novembru mesecu, a ne sa kraja proleća kada počinju odsudne bitke.

Ipak, teško je ne primetiti da Partizanu nedostaju onaj "stari" Džabari Parker. Brutalni strelac koji, da nije bilo povrede, sada ne bi igrao u Partizanu, već bi se borio za MVP alama u NBA ligi.

Parker, nekada drugi pik na NBA draftu, u Barseloni je žario i palio - jednostavno igrom, "kada si sam šutni" i ne filozofiraj mnogo. Sposobnost Parkera da sa glave u sekudni izbaci šut sa bilo kog mesta na parketu, čini ga unikatnim košgeterom. Talenat koji poseduje je nesporan, ali Parker u dresu Partizana sa početka sezone ne izgleda dobro.

Trom, neodlučan i bez energije, Parker je ovom momentu više problem nego benefit za Partizan. Cela ova situacija podesća na sezonu 2022/2023, kada je Dante Egzum iz Barselone, sa pozamašnim viškom kilograma, stigao u Partizan.

Mučio se Egzum u prvim mesecima, negde do sredine decembra, a navijači su slično kao sa Parkerom sada, već krenuli da teraju Australijanca i zahtevaju novo pojačanje na mestu plejmejkera. Ništa bolja situacija nije bila ni sa Džejmsom Nanelijem, koga su "grobari" redovno terali iz kluba, do trojke Anadolu Efesu u Areni - decembra 2022. godine.

Nedugo nakon toga, Naneli i Egzum su postali moćna osovina u igri Partizana, koga je na putu do fajnal-fora Evrolige 2023. godine zaustavio njegov kapiten Kevin Panter - tučom u Madridu.

Dakle, navijači moraju imati strpljenja i vere u same igrače, jer sezona traje dugo, baš dugo... Parkeru je potrebno da izgubi po koji kilogram i shvati gde i za koga igra, jer dres Partizana ili Crvene zvezde nije lak.

Da li je će Parker zaista postati miljenik poput Nanelija i Egzuma, koji su prethodno bili tereni iz kluba, vreme će nam reći...

