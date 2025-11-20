Slušaj vest

Najbolji strelac KK DubaijaDvejn Bejkon moraće na pauzu!

Sjajni strelac je kako se navodi polomio palac desne šake.

Foto galerija iz Dubaija Foto: ALI HAIDER/EPA, NIDAL SALJIC/EPA

Povratak na parket zavisiće od procesa oporavka. Dubai će voditi računa o njegovom oporavku i vremenom će dodatnim pregledima i evaluacijom medicinskog tima doneti odluku kada će ponovo moći da igra.

Ove sezone Bejkon beleži u proseku 15,8 poena, 4,3 skoka i 2,2 asistencija za 29 minuta na parketu.

Ne propustiteEvroligaSVE SE NAMEŠTA ZA PARTIZAN: Vreme je za Džejmsa Nanelija?
Džejms Naneli
FudbalUEFA USVOJILA ZVEZDINU ŽALBU: Delije mogu u Grac!
ZVEZDA-LIL_010.jpg
FudbalGATUZO POSLE ŽREBA ZA BARAŽ: Selektor Italije maskimalno oprezan - Azurima ovo treći put ne sme desi!
KošarkaDIVAN GEST: Polonara ostaje kapiten reprezentacije Italije!
ahile-polonara.jpg

BONUS VIDEO:

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir