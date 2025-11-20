Lider Dubaija Dvejn Bejkon polomio prst.
veliki peh
SERIJA POVREDA U EVROLIGI! Polomio prst, sledi pauza! Najbolji strelac Dubaija van terena!
Slušaj vest
Najbolji strelac KK DubaijaDvejn Bejkon moraće na pauzu!
Sjajni strelac je kako se navodi polomio palac desne šake.
Foto galerija iz Dubaija Foto: ALI HAIDER/EPA, NIDAL SALJIC/EPA
Vidi galeriju
Povratak na parket zavisiće od procesa oporavka. Dubai će voditi računa o njegovom oporavku i vremenom će dodatnim pregledima i evaluacijom medicinskog tima doneti odluku kada će ponovo moći da igra.
Ove sezone Bejkon beleži u proseku 15,8 poena, 4,3 skoka i 2,2 asistencija za 29 minuta na parketu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši