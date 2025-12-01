Slušaj vest

Saga oko trenera KK Partizan se nastavlja.

Željko Obradović napustio je klub i na narednom meču protiv Bajerna iz Minhena u četvrtak ekipu će voditi Mirko Ocokoljić.

Mirko Ocokoljić i Saša Obradović

Ipak, pravi Obradovićev naslednik mogao bi da bude italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri.

Prema našim saznanjima, Trinkijeri je prvobitno odbio ponudu Partizana jer je želeo da se situacija sa Željkom Obradovićem reši, ali je sada došlo do preokreta i Italijan je blizu povratka u Beograd. 

PARTIZAN-ZALGIRIS_15.JPG
partizanzalgiris-11.jpg

Jedan problem u završavanju kompletnog posla mogao bi da napravi turski evroligaš Efes.

Efes je otpustio Igora Kokoškova i u potrazi je za novim trenerom, a prema saznanjima do kojih smo došli, Turci su se uključili u trku za Trinkijerija. 

Andrea Trinkijeri i Željko Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čija će ponuda biti bolja i gde će na kraju italijanski trener završiti, ostaje da se vidi. Za sada je bliži klupi Partizana za koji ga vežu posebne emocije. 

PARTIZAN-ARMANI_53.jpg
OLYMPIACOS-PARTIZAN_12.JPG
partizanzalgiris-11.jpg

 BONUS VIDEO:

Ovacije za Trinkijerija u Areni Izvor: Kurir