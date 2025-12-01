PARTIZAN DOBIO KONKURENCIJU ZA TRINKIJERIJA! Evroligaš ušao u trku za italijanskog trenera!
Saga oko trenera KK Partizan se nastavlja.
Željko Obradović napustio je klub i na narednom meču protiv Bajerna iz Minhena u četvrtak ekipu će voditi Mirko Ocokoljić.
Prema našim saznanjima, Trinkijeri je prvobitno odbio ponudu Partizana jer je želeo da se situacija sa Željkom Obradovićem reši, ali je sada došlo do preokreta i Italijan je blizu povratka u Beograd.
Jedan problem u završavanju kompletnog posla mogao bi da napravi turski evroligaš Efes.
Efes je otpustio Igora Kokoškova i u potrazi je za novim trenerom, a prema saznanjima do kojih smo došli, Turci su se uključili u trku za Trinkijerija.
Čija će ponuda biti bolja i gde će na kraju italijanski trener završiti, ostaje da se vidi. Za sada je bliži klupi Partizana za koji ga vežu posebne emocije.
