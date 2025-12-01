Slušaj vest

Željko Obradović napustio je KK Partizan i čelnici crno-belih u potrazi su za novim trenerom.

Prema našim saznanjima, najbliži klupi Partizana sada je čuveni italijanski trener Andrea Trinkijeri koji je već vodio crno-bele.

Trinkijeri je prvobitno odbio ponudu Partizana jer je želeo da se situacija sa Željkom Obradovićem reši, ali je sada došlo do preokreta i Italijan je blizu povratka u Beograd.

Ostaje da se obave završni dogovori, ali ako sve bude po planu, Andrea Trinkijeri postaće novi trener Partizana.

Ko je Andrea Trinkijeri?

Italijanski stručnjak je predvodio Partizan do "korona" sezone. I bio je prvi u ABA ligi i Evrokupu.

Sa crno-belima je osvojio tri trofeja, Superkup ABA 2018. i Kup Radivoja Koraća 2019. i 2020. godine.

Trinkijeri je prošle sedmice boravio u Beogradu, mada se tada nije pričalo o temi "naslednik Obradovića".

Trenersku karijeru je počeo u Olimpiji iz Milana gde je bio asistent do 2004. godine. Samostalno je potom vodio Triboldi, Juvekasertu, Veroli i Kantu u Italiji, a onda započeo internacionalnu trenersku karijeru. Bio je trener Uniksa, a potom i Brose Bamberga od 2014. do 2018. godine, nakon čega su usledile dve godine u Partizanu, pa zatim tri u Bajernu.

Poslednji klub za Trinkijerija je bio Žalgiris koji je vodio od 2023. do 2025. godine.

