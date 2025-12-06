Slušaj vest

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pregazili su kao gosti u Kaunasu Žalgiris rezultatom 83:65 u 14. kolu Evrolige.

Ife Lundberg je odigrao znatno bolje u svojoj drugoj utakmici za Ponos Izraela. Za nešto više od 20 minuta spakovao je 10 poena, četiri asistencije i tri skoka.

1/6 Vidi galeriju Makabi Tel Aviv Foto: Kurir Sport

Najefikasniji je bio Loni Voker sa 23 poena (7/15 iz igre, 5/11 za tri), dok je Džejlenu Hordu nedostajao jedan skok za dabl-dabl sa 16 poena.

U redovima Žalgirisa Silven Fransisko je potpuno podbacio. Iako je ubacio 13 poena, promašio je svih sedam pokušaja za tri, dok je dvocifren bio samo još Ignas Brazdeikis sa 10 poena.

BONUS VIDEO: