Košarkaši Monaka odigrali su maestralnu utakmicu protiv Pariza i pritom ispisali istoriju Evrolige.

U duelu 14. kola „kneževi“ su pregazili goste rezultatom 125:104, što je novi rekord takmičenja kada je reč o broju postignutih poena u regularnih 40 minuta.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Do sada su primat držali Makabi iz sezone 2004/05. i Panatinaikos iz 2007/08. sa po 123 ubačena poena.

Ako u obzir uzmemo i produžetke, rekord i dalje drži Real sa 130 poena iz sezone 2023/24, dok Efes prati sa 126 iz iste godine.

Veče visoke efikasnosti u Monte Karlu predvodio je Eli Okobo sa 26 poena, dok je srpski košarkaš Nemanja Nedović upisao sedam poena i jednu asistenciju.

