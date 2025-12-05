Mnogo je bure oko asa Partizana ovih dana...
Evroliga
MISTERIOZNA PORUKA TAJRIKA DŽONSA! Svi se pitaju kome je ovo upućeno? Da sve bude još "gore" - zabranio je komentare!
Tajrik Džons, košarkaš Partizana, odigrao je fantastičan meč u pobedi crno-belih nad Bajernom 92:85 u meču 14. kola Evrolige.
Međutim, ovaj meč će ostati upamćen po tome što je Džons, kao i ostali igrača Partizana prošao put od zvižduka do aplauza na kraju meča.
Dan posle svega, Tajrik se oglasio na Instagramu, misterioznom porukom.
"Samo znaj priču onda kada nisu dovoljno blizu da vide sve… 88", napisao je Džons i ujedno zabranio komentare na fotografiji.
Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Podsećamo, Tajrik Džons nije igrao za Partizan protiv Asvela, a razlog za to je bila navodna povreda.
Veliko je pitanje - da li je to zaista bila povreda ili su u pitanju drugi razlogi i sukob sa tadašnjim trenerom Obradovićem.
