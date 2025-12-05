Slušaj vest

Tajrik Džons, košarkaš Partizana, odigrao je fantastičan meč u pobedi crno-belih nad Bajernom 92:85 u meču 14. kola Evrolige.

Međutim, ovaj meč će ostati upamćen po tome što je Džons, kao i ostali igrača Partizana prošao put od zvižduka do aplauza na kraju meča.

Dan posle svega, Tajrik se oglasio na Instagramu, misterioznom porukom.

"Samo znaj priču onda kada nisu dovoljno blizu da vide sve… 88", napisao je Džons i ujedno zabranio komentare na fotografiji.

Podsećamo, Tajrik Džons nije igrao za Partizan protiv Asvela, a razlog za to je bila navodna povreda.

Veliko je pitanje - da li je to zaista bila povreda ili su u pitanju drugi razlogi i sukob sa tadašnjim trenerom Obradovićem.