Slušaj vest

Tajrik Džons, košarkaš Partizana, odigrao je fantastičan meč u pobedi crno-belih nad Bajernom 92:85 u meču 14. kola Evrolige.

Međutim, ovaj meč će ostati upamćen po tome što je Džons, kao i ostali igrača Partizana prošao put od zvižduka do aplauza na kraju meča.

Dan posle svega, Tajrik se oglasio na Instagramu, misterioznom porukom.

"Samo znaj priču onda kada nisu dovoljno blizu da vide sve 88", napisao je Džons i ujedno zabranio komentare na fotografiji.

Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsećamo, Tajrik Džons nije igrao za Partizan protiv Asvela, a razlog za to je bila navodna povreda.

Veliko je pitanje - da li je to zaista bila povreda ili su u pitanju drugi razlogi i sukob sa tadašnjim trenerom Obradovićem.

Ne propustiteEvroligaEVO ŠTA JE TAJRIK DŽONS REKAO O CRVENOJ ZVEZDI I DERBIJU: Oglasio se posle Bajerna!
PARTIZAN-BAYERN_064.jpg
EvroligaKOŠARKAŠ PARTIZANA SE JAVIO POSLE PORAZA OD FENERA I MOĆNOM PORUKOM ODUŠEVIO GROBARE: "Bolji dani dolaze..." VIDEO
partizan-fenerbahce-3876882.JPG
Evroliga"GROBARI" DRHTE: Poznato da li Tajrik Džons igra protiv Fenerbahčea!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaTAJRIK DŽONS ODBIO DA IGRA PROTIV ASVELA?! Pojavile se šokantne informacije, Željko Obradović je POBESNEO kada je sve saznao!
Željko Obradović i Tajrik Džons

Paspalj na nogama prati meč Partizana Izvor: Kurir