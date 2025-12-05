Slušaj vest

Košarkaši Partizana sinoć su došli do petog trijumfa u Evroligi, pošto su na svom parketu pobedili minhenski Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige.

U Areni je viđena najčudnija atmosfera ikada, a razlog je svima već dobro poznat. Navijači su tokom celog meča protestovali zbog odlaska Željka Obradovića, pa su nezadovoljstvo usmerili ka aktuelnom timu, usled čega su svoje igrače tokom većeg dela utakmice čašćavali zvižducima.

1/20 Vidi galeriju KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Gosti iz Minhena bolje su ušli u susret, a situacija je postala još teža nakon povrede Alekseja Pokuševskog, koji je pri doskoku loše stao, proklizao i ostao da leži na parketu. Uz pomoć Bruna Fernanda i fizioterapeuta iznet je sa terena, jer nije mogao da stane na nogu, a na parket se nije vraćao do kraja utakmice.

Dan posle utakmice, nakon snimanja je utvrđeno da je Pokuševski zadobio parcijalnu povredu unutrašnjeg (medijalnog) ligamenta kolena. Prema prvim procenama, talentovanog krilnog centra očekuje pauza od tri do osam nedelja, u zavisnosti od brzine oporavka, a razmatra se tretman u Sloveniji gde se ubrizgavaju matične ćelije