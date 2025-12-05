Slušaj vest

Košarkaši Partizana sinoć su došli do petog trijumfa u Evroligi, pošto su na svom parketu pobedili minhenski Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige.

U Areni je viđena najčudnija atmosfera ikada, a razlog je svima već dobro poznat. Navijači su tokom celog meča protestovali zbog odlaska Željka Obradovića, pa su nezadovoljstvo usmerili ka aktuelnom timu, usled čega su svoje igrače tokom većeg dela utakmice čašćavali zvižducima.

KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Gosti iz Minhena bolje su ušli u susret, a situacija je postala još teža nakon povrede Alekseja Pokuševskog, koji je pri doskoku loše stao, proklizao i ostao da leži na parketu. Uz pomoć Bruna Fernanda i fizioterapeuta iznet je sa terena, jer nije mogao da stane na nogu, a na parket se nije vraćao do kraja utakmice.

Dan posle utakmice, nakon snimanja je utvrđeno da je Pokuševski zadobio parcijalnu povredu unutrašnjeg (medijalnog) ligamenta kolena. Prema prvim procenama, talentovanog krilnog centra očekuje pauza od tri do osam nedelja, u zavisnosti od brzine oporavka, a razmatra se tretman u Sloveniji gde se ubrizgavaju matične ćelije

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN JE DAO OGROMAN NOVAC ZA ČARTER LETOVE! Otkrivena milionska suma koju su potrošili crno-beli, a ona demantuje bivšeg trenera...
Ostoja Mijailović i Željko Obradović
EvroligaMISTERIOZNA PORUKA TAJRIKA DŽONSA! Svi se pitaju kome je ovo upućeno? Da sve bude još "gore" - zabranio je komentare!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaFRKA MEĐU KOŠARKAŠIMA PARTIZANA NA KRAJU UTAKMICE! Marinković i Vašington u "klinču" - kapiten postrojio saigrača, pa mu održao lekciju pred svima! VIDEO
Screenshot 2025-12-05 100631.jpg
EvroligaŽarko Paspalj nije seo ceo meč! Pogledajte šta je radio na meču protiv Bajerna... /GALERIJA/
PARTIZAN-BAYERN_107.jpg
KošarkaTOTALNA PROMENA KOD KOŠARKAŠA PARTIZANA: Svi govore o dva detalja koja više nisu ista! "Preko noći" se sve promenilo...
PARTIZAN-BAYERN_101.jpg

Aleksej Pokuševski povreda Izvor: Mondo/Tijana Jevtić