Nekadašnji košarkaš Partizana Ajzea Majk koji trenutno nosi dres minhenskog Bajerna, dobio je sinoć gromoglasni aplauz od navijača beogradske ekipe na utakmici 14. kola Evrolige.

Podsetimo, Majk je ovog leta napustio Partizan i karijeru nastavio u Bajernu iz Minhena, a nakon sinoćnjeg meča u Areni razgovarao je sa srpskim novinarima.

Otkio je Majk koliko ga je iznenadila trenutna situacija u crno-belom taboru.

"Nikad nisam mogao da zamislim da ovo može da se desi, naravno. Ljudi u klubu bolje znaju šta se dešava. Ja sam kao i svi ostali – čitam članke i sve vidi dva-tri dana pošto se desilo. Nesrećna situacija se ovde odvija", rekao je Kanađanin.

Potom je govorio o svojoj saradnji sa Željkom Obradovićem dok je nastupao za crno-bele.

"Definitivno sam mnogo naučio. Naravno, voleo bih da sam mogao da igram više i da prođem bez one povrede, ali postoji razlog za sve. Za sebe lično, došao sam u veoma dobru situaciju ovde u Bajernu. Mogu malo više da iskažem svoje kvalitete. Ko zna, moglo je da bude tako i da sam ostao u Partizanu. Drago mi je što sam doneo ovu odluku", istakao je Majk.