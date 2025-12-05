Slušaj vest

Sem Siritsi, direktor Fenerbahčea, oglasio se povodom situacije koja se sinoć dogodila u Pireju. Naime, derbi Evrolige između turskog tima i Olimpijakosa je odložen zbog vremenskih uslova i bezbedonosne odluke grčke vlade.

Tim povodom se oglasio funkcioner istanbulskog tima i istakao kako je klub iz Istanbula uputio žalbu:

- Dva sata pre početka utakmice, zvaničnici Evrolige obavestili su nas da je meč otkazan zbog bezbednosne odluke grčke vlade izazvane nepovoljnim vremenskim uslovima i da će biti pomeren. Odmah smo reagovali i kontaktirali sve relevantne institucije, čak predloživši da se utakmica odigra sledećeg dana - rekao je Siritsi.

Ideja Fenera je bila jednostavna, da se utakmica odigra što pre.

- Naš predlog je odbijen jer timovi iz istog grada (Olimpijakos–Panatinaikos) ne mogu igrati dve utakmice istog dana. U prošlosti smo se suočavali sa sličnim situacijama sa Efesom. Putujući iz Turske, gubili smo vreme i energiju. Predložili smo i da se meč igra u subotu, ali to je odbijeno zbog utakmice Olimpijakos–AEK.

Podvukao je da je razlog otkazivanja bio bezbedonosne prirode, a ne organizacionih razloga Evrolige.

- Razlog jučerašnjeg otkazivanja bila je bezbednost navijača — odluka vlade. Današnji uslovi su isti. Ako se utakmica večeras ipak odigra, razlog neće biti bezbednost, već problem sa curenjem vode u dvorani Olimpijakosa. Već smo poslali svu potrebnu dokumentaciju i uložili zvaničnu žalbu Evroligi. Pažljivo ćemo ispratiti šta će se desiti večeras.

Za kraj je poslao zanimljivu poruku.

- Došli smo ovde da igramo košarku, ali ako oni žele da igraju šah — i u tome smo dobri.

