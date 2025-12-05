Slušaj vest

Milan Tomić, generalni menadžer Crvene zvezde, pričao je za klupsku televiziju pred meč sa Barselonom. Osvrnuo se na aktuelni trenutak, kao i na pojačanja koja su stigla u klub sa Malog Kalemegdana.

Tomić je iskreno govorio o svemu:

- Bio je težak period. Da krenemo od leta, gde smo napravili ekipu od novog igrača. Njima je bilo potrebno vreme da se uigraju. Početak sezone je doneo povrede i ako se ne varam, imali smo devet povređenih igrača. Desili su se porazi na početku i tada je neophodno da imaš hladnu glavu i razmišljaš na pravi način. Mi smo u tom trenutku vratili Jaga, jer smo imali dva povređena beka Grejema i Kartera. Vratili smo Motiejunasa i napravili ekipu koja je mogla da igra. Bez tih igrača bilo je mnogo teško igrači. Pokazali smo odmah protiv Fenerbahčea. Najbitnije je da smo mi u svemu zajedno. Stvarno razgovaramo na odličan i profesionalan način – da u teškim trenucima izvučemo najbolje za klub. Odlučili smo se za najbolje rešenje, što na kraju dana govori i rezultat.

Pomenuo je i veliki pritisak koji je bio na crveno-belima da angažuje igrače.

- Posle smo doveli Batlera, kojeg je tražilo pola Evrolige. Najbitnije je što smo potpisali igrače koji su zaista bili potrebni. Nismo dovodili samo da bismo doveli. Bilo je igrača na tržištu.. Bio je veliki pritisak na nama da dovedemo igrača samo da bismo ga doveli. Tu je neophodno imati hladno glave, pa čak i prespavati jednu noć.

Za trenera Obradovića je imao samo reči hvale.

- Sale je odradio super posao. To je bila smanjena rotacija i nije bilo lako ukomponavati sve.

Donatas Motiejunas je potpisao novi ugovor.

- Od prvog dana je pokazao da je fenomenalan profesionalac, koji dolazi sat i po pre treninga. Da radi na svom telu… To je takva pozitivna energija na terenu, ali i van njega. Nije bilo dileme da li ćemo produžiti ugovor sa njim.

Batler se i dalje adaptira na nove uslove.

- Prelazak iz NBA u Evropu nije lak. Druga su pravila, drugačiji ambijent… Batler je od prvog dana pokazao da hoće i želi da se privikne na evropsku košarku. Došao je u Zvezdu da napravi odličan rezultat za ovaj klub. Mnogo je bitno da prima informacije kako bi ušao u ritam. Posle svakog treninga je sve bolji. Nisu bitni poeni, važno je da se pobeđuje i osvajaju titule - zaključio je Tomić.

