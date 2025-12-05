Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu, u 14. kolu Evrolige, izgubili od Barselone sa 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22) i sa učinkom od devet pobeda i pet poraza nalaze se na deobi drugog do šestog mesta.

Kevin Panter je u ovom duelu zabeležio 14 poena i šest asistencija, a tokom cele utakmice bio je na meti navijača Zvezde koji su ga sa tribina u više navrata vređali, pa im je pokazao srednji prst.

"Ljudi konstantno prozivaju moje ime, govore mi neke lude stvari. Sve što vi vidite je da sam ja pokazao srednji prst, ali ne čujete šta mi viču", rekao je Panter u razgovoru za "Sportklub".

Nije hteo da kaže šta su mu dobacili.

"Znate šta su mi rekli, svi to znaju. Ne moram to da govorim pred kamerom", zaključio je Panter.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT