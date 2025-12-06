Crvena zvezda nije uspela da slavi protiv Barselone, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
Evroliga
OVAKO JE BARSA UTIŠALA BEOGRADSKU ARENU: Za one koji su propustili meč - pogledajte kako je Crvena zvezda doživela peti poraz u Evroligi (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradskoj areni od Barselone sa 89:79 u meču 14. kola Evrolige.
Nije uspela Zvezda da upiše novi trijumf u Evroligi i četa Saše Obradovića nije ličila na tim koji je prethodnih nedelja dominirao u elitnom takmičenju.
Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Barsa je to znala da iskoristi, nanela je crveno-belima peti poraz, a ako ste propustili meč - pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta iz Beogradske Arene:
