Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradskoj areni od Barselone sa 89:79 u meču 14. kola Evrolige.

Nije uspela Zvezda da upiše novi trijumf u Evroligi i četa Saše Obradovića nije ličila na tim koji je prethodnih nedelja dominirao u elitnom takmičenju.

Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Barsa je to znala da iskoristi, nanela je crveno-belima peti poraz, a ako ste propustili meč - pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta iz Beogradske Arene:

Huani Markos i Kodi Miler-Mekintajer na meču Crvena zvezda - Barselona
Vlade Đurović.jpg
Čima Moneke KK Crvena zvezda
Kevin Panter

 BONUS VIDEO:

Golman Mateuš sa ćerkicom, redovni su u Areni Izvor: Kurir