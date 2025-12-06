Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu, u 14. kolu Evrolige, izgubili od Barselone sa 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22) i sa učinkom od devet pobeda i pet poraza nalaze se na deobi drugog do šestog mesta.

Kevin Panter je u ovom duelu zabeležio 14 poena i šest asistencija, a tokom cele utakmice bio je na meti navijača Zvezde koji su ga sa tribina u više navrata vređali, pa im je pokazao srednji prst.

Pogledajte Kevina Pantera na jučerašnjoj utakmici:

Kevin Panter na meču protiv Zvezde Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

